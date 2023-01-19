السوداني يدعو جماهير العراق إلى التعاون لإظهار نهائي «خليجي 25» بأجمل وجه

بغداد (د ب أ)

حث رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، الجماهير على تقديم العون للقوات الأمنية والجهات الأخرى لإظهار نهائي كأس الخليج العربي بأجمل وجه.

وقال السوداني في «تغريدة» على موقع التواصل الاجتماعي في «تويتر»: أهلنا في البصرة الفيحاء، وفي كل مدن العراق، بفضل طيبتكم وكرمكم وصبركم، عكستم الصورة المشرقة والناصعة لوجه العراقيين الأباة.

وأضاف: لقد ساهمتم طيلة الأيام الماضية بتمثيل بلدنا العزيز، خير تمثيل وبشكل يليق بتاريخه ومكانته بين الأمم.

وخاطب رئيس الحكومة العراقية أهالي محافظة البصرة: نأمل منكم اليوم ذلك الحرص، وتلك الروح الوطنية العالية وتقديم العون والمؤازرة لكل إخوتكم في الجهات المعنية لإظهار نهائي بطولة «خليجي 25» بأجمل وجه.

وكان مصدر طبي عراقي أفاد اليوم، بتسجيل حالة وفاة و60 إصابة بين المشجعين نتيجة التدافع بمحيط ملعب جذع النخلة في البصرة 550 كم جنوبي العراق، مشيراً إلى أن هناك حالات حرجة بين المصابين.

وشهد ملعب جذع النخلة، الذي يحتضن المباراة النهائية لبطولة «خليجي 25» بين المنتخب العراقي ونظيره العُماني والتي من المقرر إقامتها مساء اليوم، تدفقاً جماهيرياً غير مسبوق ضم عشرات الآلاف من العراقيين اكتظت بهم الشوارع ومحيط الملعب.

وعقد السوداني، فور وصوله إلى البصرة، اجتماعاً عاجلاً مع عدد من الوزراء والمحافظ، وفق بيان للحكومة العراقية. وكانت قيادة عمليات البصرة أعلنت الليلة الماضية نشر آلاف من القوات الأمنية ووضعها تحت حالة الإنذار القصوى لتأمين الحماية للجماهير الغفيرة.

كما أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم فتح جميع الملاعب العراقية وتجهيزها بشاشات عملاقة لاستقبال الجمهور، كما تم نشر أكثر من 20 شاشة عملاقة في الشوارع والساحات لاستيعاب الجماهير ومشاهدة نهائي كأس الخليج العربي.