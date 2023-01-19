«سيتي» و«الصقور» يقصان شريط «الدور الثاني»



معتصم عبدالله (دبي)



تقص مواجهة سيتي أمام ضيفه الإمارات مساء «الجمعة»، على ملعب نادي النصر، شريط الدور الثاني لدوري الدرجة الأولى موسم 2022- 2023، ضمن «الجولة 18»، والتي تتواصل «السبت» بمباريات الرمس والفجيرة، العروبة وحتا، مسافي والتعاون، فرسان هسبانيا وجلف أف سي، وتختتم «الأحد» بمباريات مصفوت والجزيرة الحمراء، الذيد ويينونة، العربي ودبا الحصن.

وتصدر حتا ترتيب الدور الأول، وحصد لقب «بطل الشتاء» برصيد 36 نقطة، فيما حل دبا الحصن ثانياً بـ 34 نقطة، مقابل 32 نقطة للإمارات «الثالث»، و27 نقطة للحمرية الرابع، بالتساوي في رصيد النقاط مع العربي «الخامس» والجزيرة الحمراء «السادس».

وتشعل نتيجة التعادل الإيجابي 1-1 في الدور الأول، والتي حسمت مواجهة «الصقور» أمام ضيفه «سيتي»، أجواء مباراة «الجمعة» في افتتاح «الدور الثاني»، عطفاً على رغبة الضيوف الاستمرار ضمن فرق المقدمة، وسعي «أصحاب الأرض» لتعويض سلسلة النتائج السلبية، والتي عصفت بترتيب «سيتي» إلى المركز الـ 15 برصيد 13 نقطة.

مباريات الجمعة



سيتي - الإمارات 17:10

مباريات السبت



الرمس - الفجيرة 17:05

العروبة - حتا 17:05

مسافي - التعاون 17:05

فرسان هسبانيا - جلف أف سي 17:10

مباريات الأحد

مصفوت - الجزيرة الحمراء 17:05

الذيد - بينونة 17:05

العربي - دبا الحصن 17:10