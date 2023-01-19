«فتيات الشارقة للشطرنج» يحتفي بإنجازات 2022



رضا سليم (الشارقة)



كرم نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة اللاعبات البطلات في الحفل السنوي، والذي شهد أيضاً تكريم الرعاة الاستراتيجيين والداعمين لمسيرة النادي لعام 2022، وذلك بقاعة الجواهر بالشارقة، وحضره عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي راعي الحفل، والشيخ سعود بن عبدالعزيز المعلا نائب رئيس الاتحاد الدولي، رئيس الاتحاد العربي، رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، واللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، وعبد العزيز الحصان الشامسي، مدير إدارة الرياضة التنافسية في الهيئة العامة للرياضة، وتريم مطر تريم رئيس اتحاد الشطرنج، ونجلاء الشامسي رئيس مجلس إدارة النادي، وعدد من الشخصيات وممثلي الرعاة وأولياء الأمور.

واستعرض الحفل فيديو عن إنجازات النادي على مدار عام 2022، والبطولات التي شاركت فيها اللاعبات وقامت إيمان محمد آل علي عضو مجلس إدارة النادي، رئيس اللجنة الإعلامية بتقديم الحفل والذي بدأ بتكريم الجهات والرعاة والداعمين، وكان الختام مع تكريم بطلات النادي اللاتي حققن الإنجازات في البطولات الخارجية والمسابقات المحلية.

وأكدت نجلاء الشامسي أن الحفل تكريماً لكل من اجتهد وضحى وقدم الكثير للنادي ونجح في حصد الميداليات والألقاب، سواء على مستوى المسابقات المحلية أو الخارجية، كما أن الحفل السنوي له الكثير من الأهداف، في مقدمتها تحفيز لاعباتنا على المضي قدماً نحو منصات التتويج في كل البطولات وإدارة النادي تتعهد باستمرار توفير كافة الأجواء المناسبة والبرامج والتدريب من أجل الوصول إلى هدفنا الأسمى وهو رفع علم الإمارات عاليا في كل المحافل.

وأضافت: نجحت لاعبات النادي خلال عام 2022 في تحقيق العديد من الإنجازات على المستوى الخارجي والمسابقات المحلية، وحصدنا عدداً كبيراً من الميداليات والألقاب، ولم تكن إنجازات النادي في حصد الميداليات والألقاب فقط، بل كانت هناك أنشطة متنوعة وفعاليات وجاء الحصاد مميزاً، بالفوز بالمركز الأول في المجال التوعوي الإعلامي، ضمن سباق الأندية للترشيد، كما حصل النادي على المركز الأول في برنامج صيف الشارقة الرياضي «عطلتنا غير».

كانت لاعبات النادي قد حققن عدداً كبيراً من الميداليات والألقاب منها حصول عائشة محمد المعيني على المركز الأول في بطولة التشيك، كما نالت لقب أفضل لاعبة في البطولة، وفي بطولة بيل الدولية للشطرنج في سويسرا نالت عبير علي لقب أفضل لاعبة في البطولة، كما حققت المركز العشرين في الحدث الدولي.

وعلى الصعيد المسابقات المحلية، حقق النادي ميداليتين في بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، حيث توجت اللاعبة عنود عيسى بالميدالية الذهبية فئة تحت 14 سنة، فيما نالت زميلتها حنان خليل الميدالية البرونزية في فئة السيدات.

وفي بطولة الإمارات الفردية في الشطرنج، حققت لاعبات النادي 9 ميداليات ملونة منها 4 ذهبيات عن طريق عائشة محمد النعيمي وحنان خليل وعنود عيسى وكوشي كوشال، كما فاز النادي بثلاث ميداليات فضية عن طريق عهود عيسى ونور خضريان، وساكشي كوشال، كما حصدت لاعبات النادي ميداليتين برونزيتين عن طريق ريم محمد الجسمي وإيمان الصباغ.

وفي بطولة دوري الشباب والناشئين للذكور والإناث للشطرنج عام 2022، حقق النادي المركز الأول في فئتين تحت 18 سنة وتحت 12 سنة والمركز الثاني والميدالية الفضية تحت 14 سنة و10 سنوات.