«ميمي كاكوشي» تبحث عن لقب الجينيز بمضمار ميدان



عصام السيد (دبي)



ينظم مضمار ميدان غداً «الجمعة» الأمسية الثالثة لكرنفال كأس دبي العالمي، وتتألف الأمسية من 7 أشواط للخيول المهجنة الأصيلة، ما عدا الشوط الأول الذي خصص للخيول العربية الأصيلة، فيما تبلغ إجمالي الجوائز 700 ألف دولار برعاية شبكة الإذاعة العربية.

وتنطلق النسخة الـ 18 من بطولة سباق زعبيل مايل «للفئة الثانية» في الشوط الخامس، وحقق جودلفين 9 انتصارات في تاريخ السباق، ويدفع بـ 5 خيول مشاركة، 3 منها بإشراف سعيد بن سرور الفائز بهذا السباق العام الماضي، وهي «ديزرت فاير»، و«لاند أوف ليجندس» و«ليزر شو».

ويدفع شارلي أبلبي الفائز بالسباق في 5 مناسبات قياسية بكل من «ماستر أوف ذا سيز» الفائز بسباق جرافن ستيكس للفئة الثالثة، قبل أن يحل في المركز الثاني في سباق الـ 2000 جينيز، و«مودرن نيوز» الفائز بسباق «قوائم»، وسيواجه القادم الجديد «آي أم سوبرمان» الذي شارك في ثلاث قارات الاختبار الأكبر.

وتصطف سبع مهرات في سن ثلاث سنوات في بطولة الـ 1000 جينيز الإماراتي «قوائم»، لمسافة 1600 متر، ومن أبرزهم «ميمي كاكوشي»، الفائزة في السباق التحضيري، وهناك «أساور» و«عواصف»، إلى جانب «سيت دور».

وتجتذب النسخة الأولى من بطولة بيج إيزي للسرعة «شروط» المخصصة للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1200 متر، 8 خيول أبرزها «نمرود»، وتنافسه الفرس «لينا»، و«مميزة»، لكن الخطورة قد تأتي من «ايه إف مرموق»، و«مرمرة اكس ام».

وتتنافس 10 خيول على لقب الخيل تروفي «قوائم» لمسافة 2810 أمتار – عشبي، يتصدرها «ويكي ويكي ويلز» الفائز في بطولة أبوظبي للخيول المهجنة قبل شهر، وممثل جودلفين «جلوبال هيت»، وهناك «إمبيرور أوف ذا صن»، و«نيو كوميدي»، إلى جانب «أردكان» بطل «الديربي» الإيطالي للفئة الثانية.

وتتباري نجوم السرعة في الشوط الثاني لمسافة 1200 متر «تكافؤ» أبرزها «راوي» الفائز بسباق الجينيز الإماراتي التحضيري في العام الماضي، و«ماي دباوي» الفائز بفارق 5 أطوال بمضمار جبل علي هذا الموسم، وممثل شادويل «الكرامة»، إلى جانب «كلر أب» الفائز مرتين.

ويتصدر ممثل جودلفين «هوم سيتي» ترشيحات الشوط الثالث لمسافة 1000 متر، وينافسه على اللقب «بومشالا» الفائز بثلاثة سباقات من أصل ستة خاضها في بريطانيا، و«هيرارشي» الفائز مرتين في مسافة 1200 متر.