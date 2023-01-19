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الرياضي

«العميد» يطارد «شبيه توريه» بالتعاقد مع ملابا

«العميد» يطارد «شبيه توريه» بالتعاقد مع ملابا
19 يناير 2023 13:30

 
معتصم عبدالله (دبي)

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واصل النصر رحلة التعاقدات الموسمية على صعيد المهاجمين الأجانب، بإعلان التعاقد مع التوجولي بينيل ملابا لاعب اتحاد كلباء السابق، في صفقة انتقال حر، ليكون خامس اللاعبين المنتدبين خلال «الميركاتو الشتوي» الحالي، وقبل استئناف مشوار «دوري أدنوك للمحترفين».
ومن المنتظر أن يقيد «العميد» مهاجمه الجديد ملابا بدلاً من الجامبي ديمبو داربوي، بعد فشل الأخير في النصف الأول لمشوار الدوري، واكتفى داربوي «23 عاماً»، المنتقل إلى «العميد» مطلع الموسم الحالي 2022- 2023، قادماً من شاختور سوليجورسك البيلاروسي، بتسجيل 3 أهداف فقط لفريقه في 12 مباراة في «دوري أدنوك للمحترفين».
وخاض ملابا «31 عاماً» نحو ثلاثة مواسم ونصف موسم مع ناديه السابق اتحاد كلباء، منذ انتقاله إلى صفوف الأخير موسم 2019- 2020، حيث خاض مع «النمور» 69 مباراة في الدوري، سجل خلالها 31 هدفاً، وغاب ملابا عن التسجيل خلال الدوري خلال الموسم الحالي 2022- 2023، واكتفى بالتسجيل في مباراتين مع فريقه السابق في كأس رئيس الدولة، وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي.
وطاردت أزمة «المهاجم الهداف» فرقة «العميد» على مدار 7 مواسم ماضية في «دوري المحترفين»، وتحديداً منذ موسم 2014- 2015، والذي شهد احتلال مهاجمه السنغالي السابق إبراهيما توريه مركز «الوصافة» برصيد 18 هدفاً، خلف ميركو فوزينتيش المُتوج بلقب هداف الدوري ولاعب الجزيرة السابق برصيد 25 هدفاً، وهو الرقم الأعلى للهداف في النصر، بالتساوي مع الإكوادوري كارلوس تينيريو في موسم 2009- 2010.
وظل رصيد الأهداف الـ 18 الأعلى لمهاجمي «الأزرق»، في دوري المحترفين، على مدار مواسمه منذ الانطلاقة في 2008- 2009 وصولاً إلى نسخة الموسم الحالي 2022- 2023، بعدما كاد الإسباني ألفارو نيجريدو مهاجم النصر السابق ولاعب قادش الإسباني الحالي معادلة الرقم في موسم 2018- 2019 بتسجيله 17 هدفاً.

دوري أدنوك للمحترفين
النصر
بينيل ملابا
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