الجمعة 20 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

الإصابة تهدد أحلام نادال

الإصابة تهدد أحلام نادال
19 يناير 2023 12:32

ملبورن (أ ف ب)
أعلن الإسباني رافايل نادال المصنف ثانياً عالمياً الخميس، أنه سيغيب عن الملاعب لمدة ستة إلى ثمانية أسابيع، بسبب إصابة عضلية في الفخذ بعد يوم واحد من إقصائه من بطولة أستراليا المفتوحة.
وكتب ابن الـ 36 عاماً على حسابه في تويتر أن صور الأشعة، أظهرت تمزقاً متوسطاً من الدرجة الثانية مع «وقت التعافي الطبيعي من ستة إلى ثمانية أسابيع».
وقد تؤدي فترة غيابه إلى تهديد مشاركته في دورتي أنديان ويلز (1000 نقطة) وميامي في مارس المقبل، مما يؤثر سلباً على نقاطه في التصنيف العالمي.
وسيصبّ نادال تركيزه على العودة في منتصف أبريل للمشاركة في البطولات التي تقام على الملاعب الرملية، قبيل انطلاق بطولة فرنسا المفتوحة في مايو، حيث سيبحث عن لقبه الخامس عشر.
وخرج حامل اللقب من الدور الثاني لبطولة أستراليا المفتوحة الأربعاء بعد خسارته أمام الأميركي ماكنزي ماكدونالد المصنّف 65، وهي أسوأ نتيجة له في بطولة كبرى خلال سبعة أعوام.
وطلب نادال وقتاً مستقطعاً طبياً بعد خسارة إرساله في المجموعة الثانية، بعدما عانى من بعض الأوجاع في الورك على الأرجح.
وذكر في وقت لاحق بعد المباراة أنّه «دُمّر ذهنياً» واعترف أنه في عمره بات الأمر أصعب للتعامل، ليس فقط مع الإصابات، إنما مع فترة التعافي.
وقال في وقتها: «لا أعرف ما يمكن أن يحدث في المستقبل. لكني بحاجة لتجنب مرة أخرى فترة طويلة من الوقت خارج (الرياضة)».
وتابع: «لأنه إذا لم يكن الأمر كذلك، فهو صعب».

أخبار ذات صلة
ديوكوفيتش يتقدم وسط سقوط الكبار في «أستراليا المفتوحة»
نادال يسقط في «يوم المطر»!
نادال
بطولة أستراليا المفتوحة للتنس
آخر الأخبار
د. درور بالي يفتتح أول عيادة له في الشرق الأوسط بمدينة برجيل الطبية في الإمارات
الإمارات
د. درور بالي يفتتح أول عيادة له في الشرق الأوسط بمدينة برجيل الطبية في الإمارات
16 يناير 2023
ميرال تكشف شعارها الجديد وتعلن عن مجموعة من المشاريع في جزيرة ياس ومختلف أنحاء أبوظبي
الاقتصادي
ميرال تكشف شعارها الجديد وتعلن عن مجموعة من المشاريع في جزيرة ياس ومختلف أنحاء أبوظبي
5 يناير 2023
ماريا برانياس موريرا
دنيا
تعرف على أكبر شخص سنا في العالم
اليوم 08:17
طائرات جاثمة على مطار في نيويورك
عربي ودولي
أميركا تكشف سبب تعطل آلاف الرحلات الجوية
اليوم 08:00
البيت الأبيض يحذر الجمهوريين من «الهاوية»
عربي ودولي
البيت الأبيض يحذر الجمهوريين من «الهاوية»
اليوم 02:03
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©