الجمعة 20 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

«الإمارات القابضة ADQ» يشكل أول فريق قاري للسيدات في الإمارات

«الإمارات القابضة ADQ» يشكل أول فريق قاري للسيدات في الإمارات
19 يناير 2023 12:24

 
أبوظبي (الاتحاد)


أعلن فريق الإمارات القابضة «ADQ» للدراجات الهوائية عن تشكيل أول فريق قاري للسيدات في الإمارات، بالتعاون مع اتحاد الدراجات. 

أخبار ذات صلة
«الشعبة البرلمانية» تشارك في اجتماعات البرلمان العربي
رئيس الدولة: دفع الحوار للخروج بحلول سياسية للأزمة الأوكرانية

يشارك الفريق الجديد مع فريق الإمارات القابضة «ADQ»، في عدد من أهم سباقات ركوب الدراجات للسيدات على مستوى العالم، كما يعمل الفريق الجديد، فور تكوينه، على بناء وتعزيز قدرات ركوب الدراجات في الإمارات وخارجها. 

وقام «الإمارات القابضة ADQ» بتسجيل الفريق الجديد في الاتحاد الدولي للدراجات فريقاً قارّياً، تحت مسمى «الفريق الإماراتي لناشئات ركوب الدراجات الهوائية».
وقال منصور جمعة بوعصيبة، رئيس اتحاد الدراجات: فخورون للغاية بتشكيل أول فريق قارّي نسائي إماراتي لركوب الدراجات الهوائية، ونعتبرها لحظة مفصلية في تطور هذه الرياضة في الإمارات، وفرصة لدعم نمو رياضتنا الرائعة في جميع أنحاء الدولة وبين السيدات، ويحدونا الأمل أن يقوم «الفريق الإماراتي لناشئات ركوب الدراجات الهوائية» بتقديم المزيد من التمكين والدعم للمرأة الإماراتية، وأن يعد الجيل القادم من محترفات إماراتيات عالميات المستوى.
وقالت ميليسا مونكادا قائدة فريق الإمارات القابضة ADQ: يأتي تشكيل أول فريق وطني قارّي للدراجات الهوائية للسيدات تأكيداً على التزامنا في فريق الإمارات القابضة ADQ للدراجات الهوائية بإحداث تأثير مجتمعي وتوسيع قاعدة السيدات الإماراتيات الموهوبات اللائي يمارسن رياضة ركوب الدراجات الهوائية وبناء قدراتهن.
وأضافت: كلنا حماس لهذا الإنجاز في رحلتنا، ونعمل بكل جد على أن يفتح الفريق الجديد مسارات مهنية للسيدات الإماراتيات اللاتي يسعين لاحتراف رياضة ركوب الدراجات الهوائية، وعلى المستوى الوطني نعمل على استقطاب وتطوير ورعاية المواهب وتدريبهن، ليصبحن بطلات عالم في المستقبل في هذه الرياضة الممتعة.
وفي إطار الفريق القارّي الجديد؛ يقدم فريق الإمارات القابضة «ADQ» للدراجات الهوائية للسيدات فرصاً تدريبية وعقوداً احترافية للاعبات الفريق القارّي، وقام بالفعل مبدئياً برعاية عضوتين متميزتين تلعبان ضمن الفريق الجديد.
ويتضمن الدعم الذي يمنحه فريق الإمارات القابضة «ADQ» للدراجات الهوائية للعضوتين الجديدتين أيضاً تقديم أفضل تدريب على الأداء الفردي، والتدريب الخاضع للإشراف، والإرشاد النفسي والجسدي، وبرامج السباق، وفرصة التعلم من تجارب الفرق المتنافسة في سباقات الجولة العالمية.
واختتمت ميليسا مونكادا قائلة: كلنا ثقة من أن تشكيل أول فريق قارّي للسيدات في الدولة سيحفز إماراتيات أخريات على ممارسة ركوب الدراجات الهوائية من مختلف الشرائح والمستويات، كما يحدث تغييرات لمصلحة هذه الرياضة، وسيدعم توجه قيادة الدراجات النسائية الذي نقوده في الإمارات، وأود التوجه بالشكر لشركائنا مجموعة كولناجو وMy whoosh على دعمهم الدائم الذي جعل هذا الحلم حقيقة.
يعد أول فريق قارّي للسيدات في الإمارات، بمثابة إضافة جديدة قيّمة لرياضة ركوب الدراجات الهوائية في الدولة، سيعزز من مكانة الإمارات شريكاً رئيسياً في تطوير ركوب الدراجات الهوائية للسيدات، كما يسرّع من انتشار هذه الرياضة بين النساء من جميع الأعمار.

الإمارات
الإمارات القابضة
الدراجات
اتحاد الدراجات
آخر الأخبار
د. درور بالي يفتتح أول عيادة له في الشرق الأوسط بمدينة برجيل الطبية في الإمارات
الإمارات
د. درور بالي يفتتح أول عيادة له في الشرق الأوسط بمدينة برجيل الطبية في الإمارات
16 يناير 2023
ميرال تكشف شعارها الجديد وتعلن عن مجموعة من المشاريع في جزيرة ياس ومختلف أنحاء أبوظبي
الاقتصادي
ميرال تكشف شعارها الجديد وتعلن عن مجموعة من المشاريع في جزيرة ياس ومختلف أنحاء أبوظبي
5 يناير 2023
ماريا برانياس موريرا
دنيا
تعرف على أكبر شخص سنا في العالم
اليوم 08:17
طائرات جاثمة على مطار في نيويورك
عربي ودولي
أميركا تكشف سبب تعطل آلاف الرحلات الجوية
اليوم 08:00
البيت الأبيض يحذر الجمهوريين من «الهاوية»
عربي ودولي
البيت الأبيض يحذر الجمهوريين من «الهاوية»
اليوم 02:03
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©