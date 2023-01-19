«الإمارات القابضة ADQ» يشكل أول فريق قاري للسيدات في الإمارات



أبوظبي (الاتحاد)



أعلن فريق الإمارات القابضة «ADQ» للدراجات الهوائية عن تشكيل أول فريق قاري للسيدات في الإمارات، بالتعاون مع اتحاد الدراجات.

يشارك الفريق الجديد مع فريق الإمارات القابضة «ADQ»، في عدد من أهم سباقات ركوب الدراجات للسيدات على مستوى العالم، كما يعمل الفريق الجديد، فور تكوينه، على بناء وتعزيز قدرات ركوب الدراجات في الإمارات وخارجها.

وقام «الإمارات القابضة ADQ» بتسجيل الفريق الجديد في الاتحاد الدولي للدراجات فريقاً قارّياً، تحت مسمى «الفريق الإماراتي لناشئات ركوب الدراجات الهوائية».

وقال منصور جمعة بوعصيبة، رئيس اتحاد الدراجات: فخورون للغاية بتشكيل أول فريق قارّي نسائي إماراتي لركوب الدراجات الهوائية، ونعتبرها لحظة مفصلية في تطور هذه الرياضة في الإمارات، وفرصة لدعم نمو رياضتنا الرائعة في جميع أنحاء الدولة وبين السيدات، ويحدونا الأمل أن يقوم «الفريق الإماراتي لناشئات ركوب الدراجات الهوائية» بتقديم المزيد من التمكين والدعم للمرأة الإماراتية، وأن يعد الجيل القادم من محترفات إماراتيات عالميات المستوى.

وقالت ميليسا مونكادا قائدة فريق الإمارات القابضة ADQ: يأتي تشكيل أول فريق وطني قارّي للدراجات الهوائية للسيدات تأكيداً على التزامنا في فريق الإمارات القابضة ADQ للدراجات الهوائية بإحداث تأثير مجتمعي وتوسيع قاعدة السيدات الإماراتيات الموهوبات اللائي يمارسن رياضة ركوب الدراجات الهوائية وبناء قدراتهن.

وأضافت: كلنا حماس لهذا الإنجاز في رحلتنا، ونعمل بكل جد على أن يفتح الفريق الجديد مسارات مهنية للسيدات الإماراتيات اللاتي يسعين لاحتراف رياضة ركوب الدراجات الهوائية، وعلى المستوى الوطني نعمل على استقطاب وتطوير ورعاية المواهب وتدريبهن، ليصبحن بطلات عالم في المستقبل في هذه الرياضة الممتعة.

وفي إطار الفريق القارّي الجديد؛ يقدم فريق الإمارات القابضة «ADQ» للدراجات الهوائية للسيدات فرصاً تدريبية وعقوداً احترافية للاعبات الفريق القارّي، وقام بالفعل مبدئياً برعاية عضوتين متميزتين تلعبان ضمن الفريق الجديد.

ويتضمن الدعم الذي يمنحه فريق الإمارات القابضة «ADQ» للدراجات الهوائية للعضوتين الجديدتين أيضاً تقديم أفضل تدريب على الأداء الفردي، والتدريب الخاضع للإشراف، والإرشاد النفسي والجسدي، وبرامج السباق، وفرصة التعلم من تجارب الفرق المتنافسة في سباقات الجولة العالمية.

واختتمت ميليسا مونكادا قائلة: كلنا ثقة من أن تشكيل أول فريق قارّي للسيدات في الدولة سيحفز إماراتيات أخريات على ممارسة ركوب الدراجات الهوائية من مختلف الشرائح والمستويات، كما يحدث تغييرات لمصلحة هذه الرياضة، وسيدعم توجه قيادة الدراجات النسائية الذي نقوده في الإمارات، وأود التوجه بالشكر لشركائنا مجموعة كولناجو وMy whoosh على دعمهم الدائم الذي جعل هذا الحلم حقيقة.

يعد أول فريق قارّي للسيدات في الإمارات، بمثابة إضافة جديدة قيّمة لرياضة ركوب الدراجات الهوائية في الدولة، سيعزز من مكانة الإمارات شريكاً رئيسياً في تطوير ركوب الدراجات الهوائية للسيدات، كما يسرّع من انتشار هذه الرياضة بين النساء من جميع الأعمار.