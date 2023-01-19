منتخبنا يشارك في البطولة الخليجية للدواثلون



أبوظبي (الاتحاد)

يشارك منتخبنا في البطولة الخليجية للدواثلون التي تنطلق بالكويت اليوم، ويخوض المنافسات 120 لاعباً يمثلون جميع الدول الخليجية.

ويترأس وفد منتخبنا محسن آل علي عضو مجلس إدارة الترايثلون، ويضم 9 لاعبين هم سعود الزعابي، خليفة النعيمي، سعيد سالم الكندي، حمد سيف الحفيتي، حامد عبد الله اليماحي، حميد سيف الحفيتي، موزة محمد الغفلي، رقية محمد المرزوقي، عفراء المجر،

وأشاد محسن آل علي بالمشاركة في البطولة الخليجية للدواثلون، وتقدم بجزيل الشكر للاتحاد الكويتي، واللجنة المنظمة، مؤكداً أن البطولة تؤكد عمق العلاقة بين الدول الخليجية، وحرص الكويت على احتضان كل تجمع خليجي رياضي.

وأضاف: «البطولات تعدّ محطات إضافية لكسب خبرات جديدة للاعبينا، والاتحاد لن يدخر جهداً في توفير كل سبل النجاح وفرص الاحتكاك لأبنائه.