«دبي لأصحاب الهمم» يشيد بإنجازات النادي



دبي (الاتحاد)



أشاد مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم، بإنجازات النادي الرياضية والثقافية والمجتمعية عام 2022.

جاء ذلك خلال اطلاع المجلس، في اجتماعه الأول عام 2023 برئاسة ثاني جمعة بالرقاد، على حصاد الموسم الماضي، مشيداً بالجهود ومتمنياً تعزيز النجاحات الاستثنائية ببصمات جديدة، بعد حصول فرق النادي المختلفة على 77 ميدالية، «29 ذهبية و21 فضية و27 برونزية» خلال 28 بطولة دولية، بجانب 143 ميدالية «65 ذهبية و46 فضية و32 برونزية» في 48 بطولة محلية.

ونظم النادي بطولة العالم للقوس والسهم الأقوى والأكبر من حيث الأرقام والإحصائيات والنتائج، و3 بطولات دولية لفزاع، في ألعاب القوى والريشة الطائرة ورفعات القوة.

وفي الأنشطة الثقافية والمجتمعية، شارك 269 منتسباً في 158 فعالية للنشاط الصيفي الذي أقيم تحت شعار «إلى القمم يا أصحاب الهمم»، حيث قدم 63 من «أصحاب الهمم» أوبريت الوعد، وهو لوحة فنية جسدت دعم القيادة الرشيدة لهذه الفئة.

وشارك 463 متسابقاً في مسابقة القرآن الكريم التي أقيمت تحت رعاية الشيخة روضة بنت أحمد بن جمعة آل مكتوم حرم المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، فيما اشتمل المهرجان الرمضاني على 47 فعالية رياضية وثقافية ومجتمعية بتواجد 350 زائراً يومياً.

واشتمل احتفال النادي بعيد الاتحاد على 16 فعالية، بمشاركة 77 متطوعاً وحضره بالقرية العالمية أكثر من ألف زائر.

وفي الجانب الاجتماعي، أسهم النادي في علاج وتأهيل أكثر من 390 حالة ضمن مبادرة الصندوق الاجتماعي، بالتعاون مع شركاء النادي الداعمين في هذا المجال.

من ناحيته، أعرب ثاني جمعة بالرقاد عن اعتزازهم بالدعم الكبير الذي ظل يحظى به «أصحاب الهمم» من القيادة الرشيدة في كل المجالات مما كان له المردود الإيجابي على مسيرتهم.

ووجه بالرقاد الشكر إلى الشيخة روضة بنت أحمد بن جمعة آل مكتوم حرم المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم على رعايتها لمسابقة القرآن الكريم، وإلى الهيئة العامة للرياضة، ومجلس دبي الرياضي، وشركاء النجاح من دوائر حكومية ومحلية والقطاع الخاص وهيئة دبي للثقافة والفنون، مما أسهم بشكل كبير في دعم أنشطة النادي الثقافية والمجتمعية والنتائج المميزة عام 2022.

وقال: إن النادي تميز أيضاً في المجال الرياضي، كونه الأساسي في نشاطه بكثرة المشاركات، وتواجد لاعبيه في المنتخبات الوطنية، وتحقيقهم نتائج مميزة، رفع من حصاد منتخبنا في المحافل القارية والعالمية.

وأشار بالرقاد إلى استمرار نجاح بطولات فزاع، والتي حظيت بمشاركات قياسية بعد تجاوزنا «الجائحة» التي عمت العالم، لتمنح بطولات «فزاع» الأمل في إقامة دورة الألعاب البارالمبية الأخيرة بطوكيو.

وأثنى بالرقاد نيابة عن مجلس الإدارة على فرق العمل المختلفة بالنادي، والتي أظهرت هذا التميز في الموسم الماضي، معرباً عن سعادتهم في المجلس بما تم تحقيقه من أهداف تضمنتها الاستراتيجية العامة لمجلس دبي الرياضي.

حضر الاجتماع محمد عبد الكريم جلفار نائب رئيس المجلس، ومنى حماد ورئيسة الفلاسي عضوا المجلس، وماجد العصيمي المدير التنفيذي.