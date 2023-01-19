خورفكان تستضيف بطولة الإمارات للجودو



خورفكان (الاتحاد)



تستضيف الصالة الرياضية بخورفكان «مراكز الناشئة»، يوم «السبت»، بطولة الإمارات للبراعم والناشئين للجودو لعام 2023، المقامة برعاية محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد، بالتعاون مع مجلس الشارقة الرياضي.

وتشهد البطولة مشاركة قياسية تبلغ 200 لاعب من فئتي البراعم والناشئين للجودو من 10 أندية ممثلة في الظفرة، النصر، الشارقة الرياضي، الشارقة للدفاع عن النفس، خورفكان، اتحاد كلباء، الفجيرة للفنون القتالية، أكاديمية أوليمبس، أكاديمية مرترنا، وأكاديمية نوجيرا.

وأكملت اللجنة الفنية بالاتحاد كافة الترتيبات، مع موعد إغلاق باب التسجيل للمشاركة، وفقاً للائحة الفنية التي حددت إقامتها بنظام اليوم الواحد، بداية بالأدوار التمهيدية في الساعة التاسعة والنصف صباحاً، وبعدها الأدوار النهائية، ومراسم التتويج لتكريم الفائزين الأوائل على مستوى البراعم والناشئين في ختام البطولة.

وعبر محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد عن شكره وتقديره لإدارة مراكز الناشئة بالشارقة، على استضافتهم للبطولة العمرية التي يحرص الاتحاد على تنظيمها سنوياً، بهدف اكتشاف المواهب الواعدة في كل موسم، دعماً للمنتخبات الوطنية، التي بدورها تستعد للمشاركة في عدة بطولات عربية وخليجية وآسيوية، من خلال متابعة الجهاز الفني لمنتخبات الفئات السنية الصغيرة للجودو، بهدف رصد المواهب الواعدة الجديدة التي يمكن أن تسهم في دعم منتخبات الجودو، وشكر الجهات التي أسهمت في استضافة وإنجاح البطولة.