المرشحون لجوائز الأفضل في نوفمبر وديسمبر



أبوظبي (الاتحاد)



أعلنت رابطة المحترفين، أسماء المرشحين لجوائز الأفضل الشهرية، في «دوري أدنوك للمحترفين»، وذلك عن شهري نوفمبر وديسمبر، لفئات أفضل لاعب وحارس ومدرب.

وتضم قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب، عثمان كمارا «الشارقة»، إيجور جيسوس «شباب الأهلي»، بندر الأحبابي «العين»، فابيو ليما «الوصل»، وعلي مبخوت «الجزيرة».

وفي قائمة المرشحين لجائزة أفضل حارس، حسن حمزة «شباب الأهلي»، علي الحوسني «عجمان»، وعلي خصيف «الجزيرة».

ويتنافس على جائزة أفضل مدرب، البرتغالي ليوناردو جارديم «شباب الأهلي»، الروماني كوزمين أولاريو «الشارقة»، وجوران «عجمان».

وتم فتح باب التصويت للجمهور عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق عبر الهواتف الذكية، ابتداءً من الساعة الثانية بعد ظهر الأبعاء، ويستمر التصويت لمدة 24 ساعة، تُعلن بعدها أسماء الفائزين عبر الحسابات الرسمية لرابطة المحترفين، على أن يتم تسليم الفائزين الجوائز في مباريات الجولة 13 من دوري أدنوك للمحترفين.