نجم الإنتر يرفض «البارسا»!



أنور إبراهيم (القاهرة)



تستبعد الدوائر وثيقة الصلة ببرشلونة، إمكانية استمرار نجم خط وسطه المخضرم سيرجيو بوسكيتس، بعد انتهاء عقده في الصيف المقبل، وتتزايد احتمالات رحيله إلى الدوري الأميركي، ولهذا تبحث إدارة «البارسا» من الآن عن بديل كفء له، على أن يكون جاهزاً للانتقال إلى «الكامب نو» في نهاية الموسم.

ومن الأسماء التي ترددت منذ فترة، الإسباني مارتين زوبيمندي لاعب الوسط ريال سوسيداد «23 عاماً» والفرنسي نجولو كانتي نجم تشيلسي «31عاماً»، غير أن اللاعبين لا يمكنهما التوقيع لـ «البلاوجرانا» في الصيف المقبل، نظراً لأن كلاهما مازال مرتبطاً بعقد مع ناديه، فضلاً عن أن كانتي متعدد الإصابات، وتم استبعاده تماماً، ما دفع برشلونة إلى البحث عن أسماء أخرى، أبرزها الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش «30عاماً» لاعب إنتر ميلان الإيطالي الذي تألق في «مونديال قطر»، ويأمل تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة، الحصول على خدماته، من خلال صفقة تبادلية، طرفها الثاني الإيفواري فرانك كيسي.

وذكرت مصادر صحفية إسبانية أن بروزوفيتش بمقدوره التأقلم بصورة أفضل من كيسي على أسلوب لعب برشلونة، وفكر مديره الفني، وإن التوصل إلى اتفاق معه قد يكون مثمراً لـ «البارسا».

غير أن النجم الكرواتي غير مهتم على ما يبدو بالانتقال إلى برشلونة، أو بمعنى أوضح يرفض هذا الانتقال، ويفضل البقاء مع «النيراتزوري»، ما يعني أن متصدر الدوري الإسباني «الليجا» مجبر على أن يوجه بوصلته نحو أهداف أخرى، بحثاً عن «بديل سوبر» لبوسكيتس، تحسباً لرحيله في الصيف المقبل.