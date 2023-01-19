تعديل مواعيد دوري اليد بعد تأجيل «الآسيوية»



رضا سليم (دبي)



أجرت لجنة المسابقات باتحاد اليد تعديلات على جدول دوري الرجال، بعد تأجيل البطولة الآسيوية للأندية أبطال الدوري، والتي كان مقرراً لها فبراير المقبل، إلى الفترة من 1 إلى 11 يونيو.

فيما تقام البطولة الخليجية للأندية أبطال الكؤوس، والتي يستضيفها النجمة البحريني من 6 إلى 18 مارس، كما أعلن الاتحاد الدولي عن الأسبوع الدولي للمنتخبات خلال الفترتين من 6 إلى 12 مارس، و24 إلى 30 أبريل.

ويشهد الدوري توقفاً أكثر من شهر، حيث يقام الدور النهائي الذي يضم مجموعتين من 3 إلى 18 فبراير، وتبدأ مباريات المجموعة الأولى 3 فبراير، حيث يلتقي شباب الأهلي مع مليحة بصالة «الفرسان»، والوصل مع العين بصالة «الإمبراطور»، فيما تقام الجولة الثانية من المجموعة 10 فبراير، ويلتقي الوصل مع مليحة، والعين مع شباب الأهلي، وتختتم مباريات المجموعة، بلقائي مليحة مع العين، وشباب الأهلي مع الوصل 18 فبراير.

وتنطلق المجموعة الثانية 4 فبراير، حيث يلتقي الشارقة مع دبا الحصن، والجزيرة مع النصر، وتقام الجولة الثانية 11 فبراير، بلقائي الجزيرة مع دبا الحصن، والنصر مع الشارقة، فيما تختتم مباريات المجموعة 17 فبراير، بمباراتي دبا الحصن مع النصر، والشارقة مع الجزيرة.

وتتوقف المسابقة بعد نهاية نصف النهائي، حيث يصعد إلى النهائي الأول والثاني من كل مجموعة لخوض دوري من دور واحد، بينما يلعب الثالث والرابع من كل مجموعة على مراكز الترضية، على أن تكون الجولة الأخيرة من الدوري 31 مارس المقبل.

في الوقت الذي حددت لجنة المسابقات مواعيد كأس صاحب السمو رئيس الدولة، حيث تقام مباريات دور الثمانية 13 مايو، ونصف النهائي 20 مايو، والمباراة النهائية 27 مايو المقبل.

من ناحية أخرى، ينطلق «السبت» نصف نهائي كأس نائب رئيس الدولة، حيث يلتقي دبا الحصن مع العين بصالة راشد بن حمدان بنادي النصر، وشباب الأهلي مع النصر بصالة الفرسان على مراكز الترضية، فيما يلتقي غداً مليحة مع الجزيرة بصالة الوصل، والشارقة مع الوصل بصالة النصر، والفائزان يتأهلان إلى المباراة النهائية 28 فبراير الجاري.