731 مليون يورو إيرادات «السيتي»

لندن (رويترز)

تصدر مانشستر سيتي قائمة «ديلويت» المالية للعام الثاني على التوالي، باعتباره صاحب الإيرادات الأعلى في عالم كرة القدم، في موسم 2021-2022، حيث عادت الجماهير إلى الملاعب، بعد تخفيف قيود «كوفيد-19».

وبلغ إجمالي إيرادات «السيتي» 731 مليون يورو «790.65 مليون دولار»، ويليه ريال مدريد «714 مليون يورو»، وليفربول «702 مليون يورو».

وحقق مانشستر يونايتد إيرادات 689 مليون يورو، مقابل 654 مليون يورو لباريس سان جيرمان.

وكانت أندية تشيلسي، وتوتنهام هوتسبير، وأرسنال، ووستهام يونايتد، وليستر سيتي، وليدز يونايتد، وإيفرتون، ونيوكاسل يونايتد في القائمة، حيث شكلت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز 11 من بين أول 20 نادياً.

وقال تيم بريدج الشريك الرئيسي في مجموعة «ديلويت سبورتس»: الدوري الإنجليزي الممتاز، هو الوحيد من البطولات الأوروبية الخمس الكبرى، الذي شهد زيادة في قيمة حقوقه الإعلامية، خلال عملية بيع الحقوق الأخيرة، والدوري الإنجليزي يواصل جذب الملايين من المتابعين حول العالم، وتتمتع أنديته بإيرادات أكبر مقارنة بالمنافسين الآخرين.

وبلغت عائدات «السيتي» التجارية رقماً قياسياً بين أندية الدوري الإنجليزي، وهو 373 مليون يورو في موسم 2021-2022، بزيادة قدرها 65 مليون يورو عن الموسم السابق.

وكان ليفربول هو الأكثر تقدماً في نسخة هذا العام، حيث صعد أربعة مراكز من السابع إلى الثالث، وهو الأفضل على الإطلاق.

وتفوق النادي القادم من منطقة ميرسيسايد على مانشستر يونايتد في التصنيف للمرة الأولى، بعد وصوله إلى نهائي دوري أبطال أوروبا في 2022، وهو ما ساعده على تحقيق إيرادات إضافية جراء البث.

كما كان ليفربول واحداً من خمسة أندية فقط وصلت إيراداتها من يوم المباراة أكثر من 100 مليون يورو، وهي المرة الأولى للنادي مع عودة الجماهير إلى الملاعب.

وفي إسبانيا، لم تعد عائدات برشلونة وريال مدريد إلى مستويات ما قبل «الوباء»، حيث انخفضت إيراداتهما بقيمة 203 ملايين يورو و43 مليون يورو على الترتيب من موسم 2018-2019.

وأعلنت ديلويت عن إيرادات فرق السيدات، حيث أبلغت الأندية عن متوسط إيرادات بلغ 2.4 مليون يورو في موسم 2021-22.

وحقق برشلونة أعلى إيرادات، حيث بلغ 7.7 مليون يورو، بعد وصوله إلى نهائي دوري أبطال أوروبا في 2022 وفوزه باللقب في 2021.

وسجل مانشستر يونايتد ثاني أعلى إيرادات بستة ملايين يورو، يليه السيتي «5.1 مليون يورو»، وباريس سان جيرمان «3.6 مليون يورو»، وأرسنال «2.2 مليون يورو»، وتوتنهام «2.1 مليون يورو».