الإنتر.. «سوبر 7»

الرياض (أ ف ب)



احتفظ الإنتر بلقب الكأس السوبر الإسبانية في كرة القدم، بفوزه على غريمه ميلان 3-صفر، باستاد الملك فهد الدولي في العاصمة السعودية الرياض.

وحسم الإنتر تتويجه باللقب للمرة السابعة والثانية توالياً، في الشوط الأول بهدفي فيديريكو دي ماركو «10»، والبوسني إدين دجيكو «21»، قبل أن يضيف الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز الهدف الثالث في الشوط الثاني «77».

وتعدّ هذه الكأس أول ألقاب الموسم للإنتر الساعي للعودة إلى التتويجات، بعدما خسر السباق إلى الحفاظ على لقب «السكوديتو» الموسم الماضي أمام ميلان بالذات في الأمتار الأخيرة.

والتقى الفريقان وجهاً لوجه في هذه المسابقة مرة واحدة كانت عام 2011، وانتهت لمصلحة ميلان 2-1 بفضل هدف السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش الذي عاد إلى صفوف النادي، لكنه لن يكون متاحا لعدم تعافيه من إصابة في ركبته أبعدته عن الملاعب لأشهر عدة.

وكان الفريقان التقيا في الدوري هذا الموسم، وانتهت المباراة بفوز مثير لميلان 3-2 في الثالث من سبتمبر الماضي في الرحلة الخامسة، ويلتقيان إياباً في الخامس من فبراير المقبل.

وانتزع مدرب الإنتر سيموني إنزاجي اللقب الرابع للكأس السوبر في رابع نهائي له، بعد فوزه بها مدرباً مع لاتسيو مرتين عامي 2017 و2019، ومع فريقه الحالي الموسم الماضي، وبالتالي، عادل الرقم القياسي في عدد المرات المسجل باسم المدربين الشهيرين فابيو كابيلو ومارتشيلو ليبي.

وقال إنزاجي بعد الفوز: لقد كانت مباراة مثالية، هذا الهدف الثاني الذي يتم تحقيقه، بعد التأهل ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، ويسعدني أن أرى هذا الفريق وهو يلعب.

وكان الإنتر حقق هذا اللقب في ست مناسبات سابقة، أعوام 1989، 2005، 2006، 2008، 2010 و2021. وبهذا التتويج السابع بات يملك إلى جانب ميلان ثاني أفضل سجلّ خلف يوفنتوس حامل الرقم القياسي في عدد الألقاب «9 مرات».

في المقابل، كان ميلان يأمل في استغلال الكأس لاستعادة توازنه، بعد تعادله في مباراتين في الدوري المحلي، عقب استئناف النشاط عقب «مونديال 2022»، ما سمح لنابولي بالابتعاد بفارق 9 نقاط في الصدارة، بالإضافة إلى خروجه من مسابقة الكأس المحلية بخسارته أمام تورينو صفر-1 بعد التمديد، علماً أن الأخير أكمل المباراة بعشرة لاعبين.

وهذه هي المرة الثالثة التي تستضيف فيها الرياض الكأس السوبر الإيطالية في أسبوع حافل في العاصمة السعودية، بعد خوض أربعة فرق الكأس السوبر الإسبانية وانتهت بفوز صريح لبرشلونة على ريال مدريد 3-1 في النهائي.