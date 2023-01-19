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الرياضي

«ضربتان موجعتان» لـ «الشياطين»!

«ضربتان موجعتان» لـ «الشياطين»!
19 يناير 2023 08:21

لندن (أ ف ب)

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فرمل كريستال بالاس ضيفه مانشستر يونايتد، وحرمه من انتزاع المركز الثاني ولو مؤقتاً، عندما أرغمه على التعادل 1-1، في لندن، في مباراة مؤجلة من المرحلة السابعة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.
وكان مانشستر يونايتد في طريقه إلى تحقيق فوزه العاشر توالياً، في مختلف المسابقات، والسادس توالياً في الدوري، والثالث عشر هذا الموسم، عندما تقدم بهدف لقائده الدولي البرتغالي برونو فرنانديز «43»، لكن المهاجم الفرنسي مايكل اوليس أدرك التعادل في الوقت بدل الضائع «90+1».
واكتفى «الشياطين الحمر» بانتزاع المركز الثالث برصيد 39 نقطة، بفارق نقطة واحدة أمام نيوكاسل يونايتد، وبفارق الأهداف أمام الجار اللدود مانشستر سيتي الذي يستضيف توتنهام «الخميس»، في مباراة مؤجلة من المرحلة ذاتها.
وكان مانشستر يونايتد يمني النفس بتحقيق الفوز لتشديد الخناق على أرسنال المتصدر، وخصمه في المرحلة الحادية والعشرين الأحد المقبل، من خلال تقليص الفارق بينهما إلى ست نقاط، لكنه تلقى هدفاً قاتلاً في الوقت بدل الضائع حرمه من فوز في المتناول.
وفضلاً عن التعادل المخيب، مني مانشستر يونايتد ضربة موجعة أخرى، عندما تلقى لاعب وسطه الدولي البرازيلي كاسيميرو، أفضل لاعب في المباراة، بطاقة صفراء هي الرابعة له هذا الموسم، وستحرمه من خوض القمة ضد أرسنال «الأحد».
في المقابل، رفع كريستال بالاس رصيده إلى 23 نقطة في المركز الثاني عشر.
نجح مانشستر يونايتد في ترجمة أفضليته إلى هدف، عندما مرر ماركوس راشفورد كرة داخل المنطقة إلى الدولي الدنماركي كريستيان إريكسن المتوغل، فهيأ على طبق من ذهب إلى فرنانديز غير المراقب فسددها قوية بيمناه على يسار الحارس جوايتا «44».
ونجح كريستال بالاس في إدراك التعادل عبر أوليس بتسديدة قوية بيسراه من ركلة حرة مباشرة من خارج المنطقة ارتطمت بسقف العارضة وعانقت الشباك.

 

الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد
كريستال بالاس
كاسيميرو
أرسنال
مانشستر سيتي
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