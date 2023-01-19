بيتيس يتنازل عن لقبه!

مدريد (أ ف ب)



جرَّد أوساسونا مضيفه ريال بيتيس، من لقب بطل كأس إسبانيا في كرة القدم، عندما تغلب عليه 4-2 بركلات الترجيح «الوقتان الأصلي والإضافي 2-2» في الدور ثمن النهائي.

وكان ريال بيتيس في طريقه إلى حسم تأهله في الوقت الأصلي، عندما تقدم بهدف للبرتغالي وليام كارفاليو «62»، لكن أوساسونا أدرك التعادل في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، عبر دافيد جارسيا، وفرض التمديد.

ومنح المدافع السنغالي يوسف سابالي التقدم لريال بيتيس في الدقيقة 103، ورد عليه روبن جارسيا مدركا التعادل «106».

واحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت لأوساسونا الذي سجل 4 ركلات متتالية، فيما سجل ريال بيتيس الركلتين الأوليين، قبل أن يهدر سيرخيو كاناليس، والأرجنتيني جيدو رودريجيز الركلتين الثالثة والرابعة.

وكان ريال بيتيس تُوج باللقب الموسم الماضي على حساب فالنسيا بركلات الترجيح.

وضرب أوساسونا موعدا في ربع النهائي مع فياريال أو ريال مدريد.

وتأهلت أندية فالنسيا، وصيف بطل النسخة الأخيرة، وأتلتيك بلباو وأتلتيكو مدريد إلى ربع النهائي أيضاً، عندما أكرم الأول وفادة مضيفه خيخون من الدرجة الثانية 4-صفر، وتغلب الثاني على ضيفه إسبانيول 1-صفر، والثالث على مضيفه ليفانتي من الدرجة الثانية 2-صفر.

في المباراة الأولى، حسم فالنسيا تأهله في الشوط الأول بتسجيله ثلاثية بينها ثنائية للأوروجوياني إدينسون كافاني «10 و39»، وهدف للهولندي جاستن كلويفرت «21».

وختم البرازيلي صامويل دياس لينو المهرجان بهدف رابع في الدقيقة 64.

وفي الثانية، سجل أوسكار دي ماركوس الهدف الوحيد في الدقيقة 27.

وفي الثالثة، عاد أتلتيكو مدريد بفوز ثمين من أرض مضيفه ليفانتي من الدرجة الثانية بهدفين سجلهما ألفارو موراتا «54» وماركوس يورنتي «91».

ولحقت الأندية الأربعة بريال سوسيداد وإشبيلية اللذين كانا أول المتأهلين، بفوزهما على ريال مايوركا والافيس تواليا بنتيجة واحدة 1-صفر.

ويلعب فالنسيا في الدور المقبل مع اشبيلية، وأتلتيك بلباو مع ريال سوسيداد، وأتلتيكو مدريد مع أتلتيكو سبتة من الدرجة الثالثة أو برشلونة.