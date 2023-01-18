«مرغم» يظفر بثلاثة «رموز» ويكسب «الجائزة الكبرى» في مهرجان ولي عهد دبي للهجن

دبي (الاتحاد)

شهد الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، والشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، ظهر أمس، فعاليات اليوم الختامي لمهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن 2023، وذلك من خلال متابعة تحديات رموز سن الحول والزمول لمؤسسات هجن أبناء القبائل، والتي أقيمت على مدار 6 أشواط لمسافة 8 كم، وبمشاركة 149 مطية.

وتصدر شعار «مرغم»، مشهد اليوم الختامي للمهرجان، حيث تمكن من الظفر بثلاثة رموز، على رأسها سيف ولي عهد دبي للحول المفتوح وجائزته المالية البالغة ثلاثة ملايين درهم، وفازت بناموسه «دوامة» لحمد راشد بن غدير الكتبي، مسجلة أفضل توقيت بلغ 12:18:6 دقيقة، بينما حلت ثانية «سبأ» للمالك نفسه، وجاءت في المركز الثالث «أمجاد» لحربي أحمد حربي العامري.

وأهدت «بية» شعار حمد راشد بن غدير الكتبي، سيف ولي عهد دبي للحول «إنتاج»، ومليوني درهم، وذلك بتوقيت قدره 12:31:5 دقيقة، وجاءت «سلهودة» لعبدالله الطير سهيل العامري في المركز الثاني، و«مياسة» لعلي خليفة بن بليشة الكتبي في المركز الثالث.

وحقق «مبهر» لحمد راشد بن غدير الكتبي الرمز الثالث عشر في رصيده من خلال فوزه بخنجر الزمول المفتوح، ومليوني درهم، بتوقيت قدره 12:36:0 دقيقة، وحل «الشامخ» لراشد طالب متعب شريم المري في المركز الثاني، و«سحاب» لمحمد راشد بالسم المنصوري ثالثاً.

وبالمقابل، تمكن «مكرم» للدحبة قنازل حمرور العامري من حصد خنجر الزمول «إنتاج»، و1.5 مليون درهم، وحل وصيفاً له «غرياف» لسعيد منانه غدير أجتبي، وجاء في المركز الثالث «حبوب» لعلي راشد مفتاح الشامسي.

أما خنجر الزمول المحليات، و1.5 مليون درهم، فقد كانت من نصيب شعار عتيق مطر حسن القبيسي بوساطة «هملول»، الذي سجل توقيتاً قدره 12:39:3 دقيقة، وذهب المركز الثاني إلى «ملبي» لحمد غانم علي حمودة الظاهري، وحل ثالثاً «البدع» لحمد راشد بن غدير الكتبي.

وحصد شعار سالم أحمد محمد دري الفلاحي شداد الحول المحليات ومليوني درهم عن طريق «نوايا»، وذلك بزمن بلغ 12:29:8 دقيقة، وجاءت في المركز الثاني «مشكورة» لمحمد علي حماد الشامسي، وكان المركز الثالث من نصيب «أصفهان» لحمد راشد بن غدير الكتبي.

وقام الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم بتكريم الفائزين بالرموز عقب نهاية الأشواط.

وهنأ علي سعيد بن سرود، المدير التنفيذي لنادي دبي لسباقات الهجن، جميع الفائزين والمشاركين في النسخة السادسة من مهرجان سمو ولي عهد دبي، وقال: «هذا الفرح الكبير استحق الناموس للجميع، وقد سعدنا بوجود الإخوة الذين حضروا وعاشوا بيننا أياماً حافلة وطيبة، كما يسعدني أن أشكر الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم والشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد على تشريفهما المهرجان مما أسعد الحضور».

وأعرب سالم بن دري الفلاحي عن سعادته بفوز «نوايا» بشداد الحول المحليات في المهرجان، مؤكداً أن «نوايا» لها سجل حافل من الإنجازات، وأنها قد حققت المطلوب في هذا المهرجان الذي يعد بداية الغيث.

وأبدى محمد راشد بن غدير ارتياحه العميق لحصول شعاره وإخوانه على ثلاثة رموز مهمة في ذروة سنام المهرجان.

وأضاف: «فرحتنا تضاعفت بحصولنا على سيف ولي عهد دبي للحول المفتوح للمرة الرابعة، منذ انطلاقة المهرجان في العام 2018، بالإضافة إلى الحصول على سيف ولي عهد دبي للإنتاج، ولا ننسى الفوز المهم الذي حققه (مهند) صاحب بندقية الثنايا الجعدان في هذا المهرجان».