كأس رئيس الدولة لقفز الحواجز تنطلق في «الفرسان»

أبوظبي (الاتحاد)

تنطلق اليوم، منافسات بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة في نسختها الـ 12 لفئة 5 نجوم، وكأس الأمم لفئة 5 نجوم في نسختها الـ 11، وينظمها اتحاد الفروسية والسباق، بإشراف الاتحاد الدولي للفروسية، وبمساندة ورعاية مجلس أبوظبي الرياضي، وشركة لونجين راعية دوري الإمارات.

وتجري فعاليات البطولة على مدى خمسة أيام بمنتجع الفرسان الرياضي الدولي في أبوظبي، وبدأت يوم أمس بالإجراءات البيطرية للخيول المشاركة بصحبة فرسانها من دول العالم، وتقام المنافسات حتى يوم الأحد المقبل. ويتولى اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس اتحاد الفروسية والسباق، الرئاسة الفخرية للبطولة، ويديرها خالد علي الجنيبي، في حين يتولى رئاسة لجنة التحكيم الألماني الدولي جوشيم غلفوس، بمعاونة 6 محكمين دوليين، ويرسم تصاميم منافساتها ميدانياً الإيطالي الدولي أوليانو فيزاني، بمساعدة 4 مصممين دوليين، ويشرف على ميادين البطولة الدولي علي مهاجر بمعاونة طاقم من 10 مشرفين دوليين. وتشكل البطولة واحدة من أهم المنصات لنيل الفرسان استحقاق التأهل للمشاركات العالمية والأولمبية القادمة، في حين تسعى الفرق المشاركة إلى التأهل لنهائي كأس الأمم التي ستقام في مدينة برشلونة الإسبانية من 29 سبتمبر وحتى 1 أكتوبر 2023.

ولعبت البطولة دوراً ريادياً لفرسان الإمارات في الوصول بهم إلى العديد من المحافل الرياضية العالمية، آخرها إحراز فريق الإمارات للميدالية الفضية للمرة الأولى في النسخة الماضية، وحجز مقعده مجدداً ضمن فرق نهائي كأس الأمم في برشلونة التي بدأ التأهل إليها عبر ذات البطولة منذ العام 2017.

وعبر بطولة كأس رئيس الدولة، يسعى اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، والاتحاد الدولي للفروسية، إلى تقديم نسخة متفردة تضم أفضل الفرسان الدوليين حول العالم، لتقديم أداء متميز في الحدث الذي يقام على أرض الإمارات للمرة الثانية عشرة.

ويشتمل الحدث الرئيس على 6 منافسات من فئة الخمس نجوم، ويبلغ إجمالي جوائزها أكثر من 650 ألف يورو، وتتزامن معها بطولة دولية من فئة النجمتين، وتتألف من 6 منافسات أيضاً، ويبلغ مجموع جوائزها 279 ألف درهم، ومنافستين دوليتين للفرسان من فئة «الناشئين»، وجوائزها 45 ألف درهم، ومثلهما للفرسان من فئة الأشبال، وتبلغ جوائز المنافستين 35 ألف درهم.



الريسي: بطولة غالية على قلوب الجميع

ثمّن اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الفروسية والسباق، دعم واهتمام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بالرياضة، وما يقدمه من دعم لفروسية الإمارات في رياضاتها المختلفة، ومن ضمنها رياضة قفز الحواجز، مشيداً بمتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وتوفير كل متطلبات وعناصر النجاح لها والتي أوصلت رياضات فروسية الإمارات إلى أعلى المراتب، وجعلها تتصدر المشهد في العديد من المحافل الدولية والعالمية.

وقال: يفخر اتحاد الإمارات للفروسية والسباق بتنظيم كأس صاحب السمو رئيس الدولة لقفز الحواجز لفئة الخمس نجوم، والتي تقام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، فهي بطولة يحمل المشاركون فيها كل معاني الحب والتقدير والوفاء والولاء للقائد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، كونها تحمل اسماً غالياً على قلوب الجميع، ويسعى المشاركون فيها إلى نيل شرف التتويج بألقابها الرفيعة، وتسجيل أسمائهم في القائمة الذهبية، ليكونوا ضمن كوكبة الأبطال الحاصلين على لقب المجد الكبير.

وأوضح: «بطولة كأس رئيس الدولة لقفز الحواجز هي مشعل يضيء الطريق إلى فرسان الإمارات لتحقيق طموحاتهم، فقد تخرج فيها العديد من الفرسان والفارسات الذين شقوا طريقهم بنجاح في ميادين رياضة قفز الحواجز، وسجلوا حضورهم على منصات التتويج المحلية والدولية والعالمية»

وأضاف: «اتحاد الفروسية والسباق يسعد ويفخر بتنظيم هذه البطولة، وما تتضمنه فعالياتها من منافسات دولية لفئات متعددة أخرى، هي مهرجان كبير يحرص نخبة الفرسان والفارسات من داخل وخارج الدولة على التواجد فيه، للإسهام في إنجاح السباقات، والمنافسة على الألقاب الرفيعة، والجوائز القيمة».



العواني: فخورون بكوننا جزءاً من نجاحات الحدث

رحّب عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، بالمشاركين في النسخة الـ 12 من كأس صاحب السمو رئيس الدولة لقفز الحواجز من فئة الخمس نجوم، البطولة التي تؤكد ريادة أبوظبي في تنظيم الفعاليات العالمية الكبرى، والتي تستقطب أبرز رياضي الفروسية من مختلف أنحاء العالم. وقال: «تواصل البطولة التي تحمل اسماً غالياً على قلوب الجميع تألقها عاماً بعد عاماً، بفضل المتابعة الحثيثة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، التي كان لها أكبر الأثر في الوصول للعالمية على مستوى بطولات قفز الحواجز».

وأضاف: «فخورون في مجلس أبوظبي الرياضي بأن نكون جزءاً من نجاحات الكأس الغالية، ومستعدون لتقديم نسخة استثنائية يداً بيد مع مختلف الشركاء، كما أننا نفخر بحجم المشاركة الدولية للفرسان، وقيمة الجوائز المقدمة». واختتم قائلاً: «نتقدم بالشكر والتقدير للاتحادين الدولي والمحلي للفروسية وكافة الشركاء، ودورهم البارز نحو بطولة متفردة، تعكس وتستكمل في آن واحد معاً نجاحات العديد من الاستضافات العالمية البارزة في أبوظبي على مدار السنة».