كأس رئيس الدولة «التحضيري» يجمع «النخبة» في أبوظبي

عصام السيد (أبوظبي)

يستضيف مضمار نادي أبوظبي للفروسية في الخامسة عصر اليوم، حفل سباقه الثامن لهذا الموسم، الذي يتألف من 6 أشواط للخيول العربية والمهجنة الأصيلة، يبلغ إجمالي جوائزها المالية 550 ألف درهم، ويتضمن الحفل مجموعة من الأشواط المهمة، أبرزها كأس رئيس الدولة التحضيري، الذي يجتذب النخبة، وبطولتا أبوظبي الكلاسيكية للمهرات والأمهار. ويتصدر «صمود»، و«حيان» لياس للسباقات، ترشيحات الشوط الثالث والرئيس لمسافة 2200 متر، على لقب كأس رئيس الدولة التحضيري للخيول العربية الأصيلة «شروط»، البالغة جائزته 100 ألف درهم، وينافس على اللقب أيضاً «مجيب» للأصايل. وتتصارع «مرام» لإسطبلات الريف، و«أسماء الوثبة» للوثبة للسباقات، و«رواني» لإسطبلات العجبان، بقوة على لقب كلاسيكو المهرات «هيبة»، البالغة جائزته 110 آلاف درهم، والذي سينطلق في الشوط الرابع لمسافة 1400 متر. ويتصدر «فادوان» للرحماني ريسنج، و«جاب توعد» للشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم، و«رزاق بينونة» لأبوظبي ريسنج، ترشيحات بطولة كلاسيكو الأمهار «هيبة»، البالغة جائزته 110 آلاف درهم، والذي سيقام في الشوط الخامس لمسافة 1400 متر. وسيكون الصراع محتدماً بين «أيه أف منصف» لخالد خليفة النابودة، و«إي أس سوداني» لسالم علي مرشد المرر، في الشوط الثاني لمسافة 1400 متر، على لقب كأس الوثبة ستاليونز، البالغة جائزته 70 ألف درهم، برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان. ويتصدر «أي أس جيزان» للشيخ حامد بن خادم بن بطي آل حامد، ترشيحات الشوط الأول لمسافة 1200 متر على لقب جبل جيس، البالغة جائزته 80 ألف درهم، وينافسه «الزافي» لعلي عبد العزيز العويس. وسيكون الشوط السادس والختامي لمسافة 1600 متر على لقب جبل حفيت البالغة جائزته 80 ألف درهم، مسرحاً لصراع الخيول المهجنة الأصيلة التي يتصدرها «كحيل» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، و«بيرفكت لوف» لمزرعة جوارا ديل سور، و«بواسل» لإسطبلات شادويل.