الخميس 19 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

أبوظبي تستضيف بطولة العالم لهواة الجولف أكتوبر المقبل

أبوظبي تستضيف بطولة العالم لهواة الجولف أكتوبر المقبل
18 يناير 2023 22:35

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
شراكة استراتيجية عالمية في مجال وسائل النقل بالهيدروجين بين أبوظبي وتشانغون الكورية
«قمة طاقة المستقبل» تختتم أعمالها بمشاركة 220 شركة من 37 دولة

أعلن اتحاد الجولف استضافة العاصمة أبوظبي لبطولة العالم لهواة الجولف للرجال والسيدات في أكتوبر المقبل، بدعم وشراكة من مجلس أبوظبي الرياضي، على ملاعب نادي أبوظبي للجولف.
نال الملف الإماراتي ثقة وإجماع الاتحاد الدولي، وتم توقيع اتفاقية شراكة بين اتحاد الإمارات للجولف ومجلس أبوظبي الرياضي لضمان نجاح الحدث العالمي الذي يقام للمرة الأولى في الإمارات والشرق الأوسط.
وتقام بطولة العالم لهواة الجولف في أبوظبي، النسخة 33 من كأس «آيزنهاور» للرجال، من 18 إلى 21 أكتوبر المقبل، متبوعةً بالنسخة 30 من بطولة كأس «إسبيريتو سانتو» للسيدات من 25 إلى 28 من الشهر نفسه.
وتمثل بطولة العالم لهواة الجولف منذ انطلاقتها عام 1959، منصة لأفضل اللاعبين الهواة حول العالم، للكشف عن نجوميتهم، وخطوة تحول نحو العالمية ودخول عالم الاحتراف.
وأشاد اللواء «م» الطيار عبد الله السيد الهاشمي، نائب رئيس اتحاد الجولف بالدعم المستمر لمجلس أبوظبي الرياضي، وأكد أن جهوداً كبيرة بُذلت خلف الكواليس، لوضع كافة الترتيبات لإنجاح الحدث العالمي.
وأضاف: «نادي أبوظبي للجولف يتمتع بمسيرة مشرفة من استضافته أفضل البطولات، ونحن متحمسون لمواصلة العمل مع الاتحاد الدولي للجولف، لتقديم بطولة على أعلى مستوى».

أبوظبي
الجولف
نادي أبوظبي للجولف
آخر الأخبار
د. درور بالي يفتتح أول عيادة له في الشرق الأوسط بمدينة برجيل الطبية في الإمارات
الإمارات
د. درور بالي يفتتح أول عيادة له في الشرق الأوسط بمدينة برجيل الطبية في الإمارات
16 يناير 2023
ميرال تكشف شعارها الجديد وتعلن عن مجموعة من المشاريع في جزيرة ياس ومختلف أنحاء أبوظبي
الاقتصادي
ميرال تكشف شعارها الجديد وتعلن عن مجموعة من المشاريع في جزيرة ياس ومختلف أنحاء أبوظبي
5 يناير 2023
«أبوظبي للجولف» تنظم حملة لتنظيف شاطئ ياس نورث
الرياضي
«أبوظبي للجولف» تنظم حملة لتنظيف شاطئ ياس نورث
اليوم 16:30
محمد بن راشد للفضاء
الإمارات
"محمد بن راشد للفضاء" يكشف عن موعد إطلاق أول مهمة طويلة الأمد لرواد الفضاء العرب
اليوم 16:28
«B02» على قمة شوط الرمز لـ «الجير بيور - فرخ»
الرياضي
«B02» على قمة شوط الرمز لـ «الجير بيور - فرخ»
اليوم 16:27
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©