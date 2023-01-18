أبوظبي تستضيف بطولة العالم لهواة الجولف أكتوبر المقبل

أبوظبي (وام)

أعلن اتحاد الجولف استضافة العاصمة أبوظبي لبطولة العالم لهواة الجولف للرجال والسيدات في أكتوبر المقبل، بدعم وشراكة من مجلس أبوظبي الرياضي، على ملاعب نادي أبوظبي للجولف.

نال الملف الإماراتي ثقة وإجماع الاتحاد الدولي، وتم توقيع اتفاقية شراكة بين اتحاد الإمارات للجولف ومجلس أبوظبي الرياضي لضمان نجاح الحدث العالمي الذي يقام للمرة الأولى في الإمارات والشرق الأوسط.

وتقام بطولة العالم لهواة الجولف في أبوظبي، النسخة 33 من كأس «آيزنهاور» للرجال، من 18 إلى 21 أكتوبر المقبل، متبوعةً بالنسخة 30 من بطولة كأس «إسبيريتو سانتو» للسيدات من 25 إلى 28 من الشهر نفسه.

وتمثل بطولة العالم لهواة الجولف منذ انطلاقتها عام 1959، منصة لأفضل اللاعبين الهواة حول العالم، للكشف عن نجوميتهم، وخطوة تحول نحو العالمية ودخول عالم الاحتراف.

وأشاد اللواء «م» الطيار عبد الله السيد الهاشمي، نائب رئيس اتحاد الجولف بالدعم المستمر لمجلس أبوظبي الرياضي، وأكد أن جهوداً كبيرة بُذلت خلف الكواليس، لوضع كافة الترتيبات لإنجاح الحدث العالمي.

وأضاف: «نادي أبوظبي للجولف يتمتع بمسيرة مشرفة من استضافته أفضل البطولات، ونحن متحمسون لمواصلة العمل مع الاتحاد الدولي للجولف، لتقديم بطولة على أعلى مستوى».