انطلاق الدورة التدريبية الآسيوية

دبي (الاتحاد)



انطلقت الثلاثاء المرحلة الأولى من الدورة التدريبية الآسيوية للمدربين من أصل خمس مراحل، والتي يُنظمها اتحاد الكرة بالتعاون مع الاتحاد الآسيوي، في دبي حتى 12 مايو المقبل.

وتأتي الدورة ضمن برنامج الإدارة الفنية باتحاد الكرة للموسم الرياضي 2022-2023، وفقاً لمنهجية تعليمية معتمدة من الاتحاد الآسيوي، والتي تهدف لتطوير وتأهيل المدربين حاملي الرخصة الآسيوية «B» لنيل الشهادة الأعلى لتدريب الفريق الأول في الأندية والمنتخبات.

وتتضمن محاور الدورة التي يُشرف عليها المحاضران الإماراتيان جمال علي الحساني وعبد المجيد إبراهيم النمر عدداً من المحاضرات النظرية والعملية التي تتناول مسؤوليات المدرب وطرق التدريب المختلفة، ومهارات الاتصال مع اللاعبين وقراءة وتحليل الأداء، بالإضافة لمسؤوليات اللاعبين المهاجمين وأدوار لاعبي خط الدفاع في حالتي الهجوم والدفاع، والحفاظ على اللعب الهجومي في منطقة وسط الملعب ومنطقة الثُلث الهجومي، وعوامل التخطيط الاستراتيجي للفريق خلال المباراة.

يذكر أن الدورة هي الأولى من نوعها بالنظام الجديد المتبع لدى اتحاد الكرة، حيث سيكون هناك خمس مراحل مقسمة على الأشهر الخمسة الأولى من السنة، حتى مايو 2023، وسيكون هناك زيارات ومتابعات للمدربين المشاركين في الدورة أثناء عملهم في الأندية التي ينتمون إليها.

وتهدف الدورات الآسيوية للمدربين بصفة عامة إلى إعداد وتأهيل وتطوير إمكانيات وقدرات المدربين، والوصول بهم إلى أفضل المستويات من خلال تطوير الجانب الفني، وتأهيل المدرب في منهجية وطرق تدريب اللاعبين، وعرض ومناقشة المستجدات الجديدة التي تطرأ على فنيات اللعبة بين الحين والآخر، بما ينعكس على تطور الأداء الفني للاعبين.

الجدير بالذكر أن المرحلة الثانية للدورة الآسيوية تُقام من 13 إلى 17 فبراير المقبل.