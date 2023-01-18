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الاتحاد الرياضي لمؤسسات التعليم يتعاون مع «ميدكير»

الاتحاد الرياضي لمؤسسات التعليم يتعاون مع «ميدكير»
18 يناير 2023 19:00

دبي (الاتحاد)
اختار الاتحاد الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي، مستشفى ميدكير ليكون الشريك الطبي الاستراتيجي لتعزيز لياقة الرياضيين تدريب تحت الاتحاد.
وتتضمن الشراكة الاستراتيجية، قيام خبراء الطب الرياضي في مستشفى ميدكير بالشارقة بتطوير برنامج حصري للرياضيين لتحسين أدائهم وتقديم الدعم الطبي الشامل فيما يتعلق بجراحة العظام والطب الرياضي.
وقد وقع على مذكرة التفاهم في مسرح الهيئة العامة للرياضة كل من الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم الأمين العام للاتحاد الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي وشرباز بيتشو الرئيس التنفيذي لمستشفى ميدكير في الشارقة.
يهدف الاتحاد إلى تقديم الأفضل للمواهب الرياضية الناشئة لديه في سن أصغر وإعدادهم للأحداث الدولية شديدة التنافسية.
من جهته، أعرب الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم أمين عام الاتحاد الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي عن سعادته بتوقيع اتفاقية مع إحدى المؤسسات الرائدة في المجال الطبي بالدولة، وقال: «الاتفاقية تعد إحدى الخطوات المهمة في مشوار التطور في الخريطة التي بنيت عليها استراتيجية الاتحاد وبرعاية معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم ورئيس مجلس إدارة الاتحاد الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي، والتي تهدف الى التعاون مع الجهات والمؤسسات في الدولة بما يخدم المجال الرياضي في المؤسسات التعليمية بالدولة».
وأشاد بدور الرعاة والشركاء للاتحاد ومستشفى ميدكير الشارقة في دعم جهود الاتحاد لتعزيز توفير بيئة صحية مميزة للرياضيين في المدارس والجامعات من خلال الرعاية الصحية للفعاليات والبطولات، التي تقام في الدولة ولترسيخ ريادة الدولة على الصعيد الرياضي، وأوضح أن الاتفاقية تؤكد على الثقة المتبادلة بين الطرفين، وأن الاتحاد سوف يقوم بدوره تجاه كل الفعاليات المجتمعية والرياضية لمستشفى ميدكير الشارقة.

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