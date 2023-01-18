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مركز «فيفا دبي» يستضيف ورشة التقرير الطبي للمونديال

مركز «فيفا دبي» يستضيف ورشة التقرير الطبي للمونديال
18 يناير 2023 18:03

دبي (الاتحاد)
يستضيف مركز «فيفا» الطبي المتميز بدبي، بالتعاون مع الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم واتحاد الكرة، غداً «الخميس»، «ملتقى طب كرة القدم»، تزامناً مع حفل افتتاح مقره الجديد بمنطقة الجداف.
ويشارك في هذا الملتقى الدكتور أندي ماسي مدير الإدارة الطبية بالاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، لاستعراض التقرير الطبي لبطولة كأس العالم قطر 2022، والتي أقيمت خلال الفترة من 20 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر الماضيين.
وتعتبر هذه الورشة، الأولى من نوعها التي تنظمها الإدارة الطبية بالفيفا للكشف عن التقارير التي تم إعدادها خلال المونديال، والتي سيتم تعميم تقريرها على مختلف الاتحادات الأعضاء في الفيفا لاحقاً للاستفادة منها. وستكون دولة الإمارات سبّاقة في عرض أولى تقارير بطولة كأس العالم 2022، من خلال الورشة الطبية، والتي تكشف تقارير وبيانات جديدة تهم الأجهزة الطبيّة في الأندية والمنتخبات بمختلف دول العالم.
ويشارك في الملتقى الطبي الدكتور جورتشاران سينج رئيساً للجنة الطبية بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، والذي يقدم بدوره ورشة عمل لاستعراض التجربة الآسيوية في التنسيق بين البرامج الطبية وتوحيد بروتوكول العمل بين مختلف الاتحادات الأعضاء في القارة الآسيوية.
كما يشارك أيضاً الدكتور مصطفى السيد الهاشمي رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة، والذي يستعرض ورشة خاصة بتفرد التجربة الإماراتية في إلزامية تطبيق الفحص الطبي قبل تسجيل اللاعبين من الفريق الأول وحتى المراحل السنية.
وتم توجيه الدعوة لأطباء الأندية والمنتخبات في دولة الإمارات، بالإضافة إلى الأجهزة الطبية في مختلف دول مجلس التعاون الخليج، من أجل الاستفادة من الملتقى الطبي الذي يستضيفه مركز فيفا الطبي بدبي بشكل دوري، ضمن استراتيجيته في تطوير وتأهيل الكوادر الطبية العاملة في مجال كرة القدم محلياً ودولياً.
وفي ختام الملتقى الطبي، تقام مراسم افتتاح المقر الجديد لمركز فيفا الطبي بالجداف، بحضور العديد من كبار الشخصيات الرياضية والمسؤولين بالدولة.

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