العراق وعُمان يغازلان لقب «خليجي 25» في «جذع النخلة»!



معتصم عبدالله (دبي)



يخطب منتخبا العراق وعُمان ود لقب «خليجي 25»، في المواجهة المنتظرة مساء الخميس، على ملعب البصرة الدولي «جذع النخلة»، بحثاً عن التتويج بالكأس الغالية، في مواجهة هي الثانية بين المنتخبين في البطولة ذاتها، بعد التعادل السلبي في مباراة الافتتاح، ضمن الجولة الأولى للمجموعة الأولى.

وجاء تأهل العراق وعُمان إلى النهائي، بعدما تصدر الأول ترتيب المجموعة الأولى، برصيد 7 نقاط من ثلاث مباريات، حيث تعادل مع عُمان 0-0، ثم فاز على السعودية 2-0 وعلى اليمن 5-0، قبل أن يتخطى قطر 2-1 في نصف النهائي.

في المقابل، حصل منتخب عُمان على المركز الثاني في المجموعة الأولى وله 7 نقاط أيضاً من ثلاث مباريات، بعدما تعادل مع العراق 0-0 وفاز على اليمن 3-2 وعلى السعودية 2-1، قبل أن يُجرد البحرين من لقب النسخة الماضية، بالفوز 1-0 في نصف النهائي.

وستكون نتيجة التعادل التي حسمت آخر ثلاث مواجهات جمعت المنتخبين في بطولات كأس الخليج «ممنوعة» في مباراة الليلة، والتي يبحث فيها «أسود الرافدين» استعادة اللقب الغائب منذ آخر تتويج في «خليجي 9» بالسعودية عام 1988، والظفرة باللقب الرابع في رصيده بعد نسخ «خليجي 5» بالعراق 1979، و«خليجي 7» في عُمان 1984 و«خليجي 9».

في المقابل، يطارد «الأحمر العُماني» اللقب الثالث في مشواره بعد نسختي «خليجي 19» في مسقط عام 2009 «بطل»، بالفوز على السعودية 6-5 في النهائي بركلات الترجيح، و«خليجي 23» في الكويت 2017، بالفوز على الإمارات 5-4 في النهائي بركلات الترجيح، وهو يخوض النهائي الخامس في تاريخه.

والتقى العراق وعُمان في 10 مواجهات سابقة في بطولات كأس الخليج، منذ أول مواجهة في «خليجي 4» بقطر في 1976، وانتهت بفوز «أسود الرافدين» بنتيجة 4-0، وحتى مباراة الافتتاح في النسخة الحالية لـ «خليجي 25» بالعراق والتي حُسمت بالتعادل السلبي.

ويتفوق العراق برصيد 4 انتصارات، مقابل فوزين لعُمان في «خليجي 17» بنتيجة 3-1، و«خليجي 19» بنتيجة 4-0، فيما حسم التعادل 0-0 و1-1 و0-0 آخر ثلاث مواجهات.

ويعول «أسود الرافدين» بقيادة مدربه الإسباني خيسوس كاساس، بجانب الدعم الجماهيري الكبير والمنتظر في النهائي، بوجود أكثر من 65 ألف مشجع، على اكتمال صفوف فريقه، باستثناء غياب ريوان أمين بداعي الإصابة، ويبرز في تشكيلة العراق المهاجم أيمن حسين متصدر قائمة الهدافين برصيد 3 أهداف، فيما يعد خط الدفاع «كلمة السر» في أفضلية العراق الذي استقبلت شباكه هدفاً وحيداً في الطريق نحو النهائي.

بدوره، يعتمد الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش مدرب عُمان على «جماعية الأداء» لـ «الأحمر»، والتألق اللافت لعدد من أبرز عناصره الأساسية، بداية بالحارس إبراهيم المخيني، بجانب المهاجم المنذر العلوي، ونجوم الوسط صلاح اليحيائي، أرشد العلوي، وجميل اليحمدي صاحب هدف التأهل إلى النهائي أمام البحرين 1-0 من تسديدة صاروخية.