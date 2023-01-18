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صراع «6 نجوم» على لقب الأفضل في «خليجي 25»

صراع «6 نجوم» على لقب الأفضل في «خليجي 25»
18 يناير 2023 18:00

 
معتصم عبدالله (دبي)


فرض 6 من لاعبي العراق وعُمان، أفضليتهم في النسخة الحالية لبطولة كأس الخليج «خليجي 25»، والتي وصلت إلى محطة الختام في المباراة النهائية والمرتقبة بين «أسود الرافدين» و«الأحمر» مساء الخميس على ملعب البصرة الدولي «جذع النخلة».
وشملت القائمة 6 من اللاعبين المتوجين بلقب «أفضل لاعب» في مباريات البطولة للمنتخبين في الطريق إلى النهائي، ممثلين في صلاح اليحيائي، حارب السعدي «عُمان»، ضرغام إسماعيل، إبراهيم بايش، حسين علي، وأيمن حسين «العراق».
ولم يمنع الغياب عن التشكيلة الأساسية في مباراة الجولة الأولى أمام العراق 0-0، لاعب الوسط العماني صلاح اليحيائي «24 عاما»، من فرض أفضليته في المباريات الثلاث التالية لـ «الأحمر» في «خليجي 25»، حيث تُوج بلقب أفضل لاعب في مباراتين أمام اليمن 3-2 في الجولة الثانية للمجموعة الأولى، وعُمان 1-0 في نصف النهائي.
في المقابل، نال زميله حارب السعدي جائزة نجومية مباراة السعودية 2-1 في الجولة الأخيرة في الدور الأول، بعدما سجل الهدف الثاني لمنتخب بلاده في الدقيقة 84.
وتوزعت جائزة «نجومية الأفضل» في مباريات منتخب العراق في «خليجي 25»، ما بين لاعبيه المدافع ضرغام إسماعيل أمام عُمان 0-0 في الافتتاح، وإبراهيم بايش نجم القوة الجوية في مباراة السعودية 2-0، بعدما افتتح التسجيل في الدقيقة 30.
ونال حسين علي لاعب وسط العراق والمحترف بصفوف الصفاقسي التونسي الجائزة في مباراة منتخب بلاده أمام اليمن 5-0، فيما ظفر الهداف أيمن حسين بالجائزة في مباراة قطر 2-1 في الدور نصف النهائي، بعدما سجل الهدف الثاني في الدقيقة 43، ليرفع رصيده الشخصي إلى 3 أهداف في صدارة قائمة الهدافين.

 

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جائزة «رجل المباراة»

العراق - عُمان 0-0، ضرغام إسماعيل مدافع العراق
عمان - اليمن 3-2، صلاح اليحيائي لاعب وسط عُمان
العراق - السعودية 2-0، إبراهيم بايش لاعب وسط العراق
العراق - اليمن 5-0، حسين علي لاعب وسط العراق
عُمان - السعودية 2-1، حارب السعدي لاعب وسط عُمان
العراق - قطر 2-1، أيمن حسين مهاجم العراق
عُمان - البحرين 1-0، صلاح اليحيائي لاعب وسط عُمان

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