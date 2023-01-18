ميسي ورونالدو.. «اللقاء الأخير»!



الرياض (أ ف ب)

بعد أكثر من 15 عاماً من التنافس الاستثنائي، يتواجه الأرجنتيني ليونيل ميسي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو مرة أخيرة ربما، خلال مباراة ودية بين باريس سان جيرمان الفرنسي ونجوم النصر والهلال السعوديين على ملعب الملك فهد في الرياض «الخميس».

مع وجود أيضاً كل من كيليان مبابي، والبرازيلي نيمار في الجانب الباريسي، يلتقي أربعة من أفضل اللاعبين في العالم في مباراة مرموقة.

يتشارك «سي آر 7» و«البرغوث» 12 كرة ذهبية وتسعة ألقاب في دوري أبطال أوروبا بينهما، ضمن إنجازات لا تعد ولا تحصى على مدى عقدين من الزمن.

وتحضر وسائل إعلام من جميع أنحاء العالم لهذه المواجهة المتوقع أن تكون الأخيرة بين أسطورتين في نهاية مسيرتهما الهائلة، ميسي البالغ 35 عاماً، والذي من المفترض أن يمدد عقده مع باريس، ورونالدو 37 عاماً الذي انضم الشهر الماضي إلى النصر بصفقة خيالية قدرت بـ200 مليون يورو.

سيخوض رونالدو أول مباراة له على الإطلاق منذ انضمامه إلى النصر، أحد عملاقَي العاصمة السعودية إلى جانب الهلال، ضمن مجموعة مختارة من الناديين.

ويلعب مباراته الأولى الرسمية مع الفريق ضد الاتفاق ضمن منافسات الدوري السعودي الذي يتصدره فريقه، الأحد المقبل بعد ثلاثة أيام من مباراة النجوم.

إلى جانب البرتغالي، سيلعب أيضاً سالم الدوسري نحم الهلال، هداف الفوز التاريخي للسعودية على الأرجنتين 2-1، في الدور الأول من «مونديال 2022» الذي حقق لقبه ميسي ورفاقه، بالإضافة إلى المالي موسى ماريجا والبرازيليين تاليسكا ولويز جوستافو وغيرهم.

يتولى الأرجنتيني مارسيلو جاياردو الإشراف على الفريق، علماً أنه لعب مع سان جيرمان في موسم 2007-2008، وأنهى لتوه ثماني سنوات ناجحة على رأس الجهاز الفني لريفر بلايت الذي توج معه بكوبا ليبرتادرويس مرتين.

من جهة بطل فرنسا، كان يفضل ربما المدرب كريستوف جالتييه تجنب هذه المباراة والسفر الطويل للعمل مع لاعبيه الذين يبدو أنهم لم يستعيدوا مستوياتهم منذ عودتهم من كأس العالم، إذ خسر سان جيرمان مباراتين في الدوري بعد الاستئناف.

ويسعى المدرب لإعادة تنشيط الروابط بين لاعبيه، لا سيما ثلاثي الهجوم ميسي - نيمار- مبابي المعروف بـ «إم إن إم».

وتأتي المباراة في وقت غير مناسب لجالتييه، إذ بعد عودته إلى باريس عقب المباراة، تنتظر الفريق رحلة إلى لنس الاثنين لمواجهة بايي دو كاسيل من الدرجة السادسة في الدور الـ16 من كأس فرنسا، قبل أن يستقبل رينس الأحد المقبل في الدوري.

قد يعرقل باريس سان جيرمان استعداداته قليلاً بهذه الرحلة إلى الرياض، لكنه سيحصل على أكثر من 10 ملايين يورو، بحسب مصدر بالنادي، مقابل هذه المباراة الاحتفالية ضد ما أطلق عليه فريق «موسم الرياض».

وفاز رجل سعودي يعمل في مجال العقارات بتذكرة لحضور المباراة بعد تقديم عرض بقيمة 2.6 مليون دولار في مزاد علني.