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الرياضي

الحتاوي يُحاضر في ورشة المراقبين

الحتاوي يُحاضر في ورشة المراقبين
18 يناير 2023 17:07

 
دبي (الاتحاد)

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قدم الدكتور محمد سعيد الحتاوي عضو لجنة المسابقات في اتحاد الكرة، مراقب المباريات المعتمد لدى الاتحادين الآسيوي والدولي، موضوعات مهمة في ورشة عمل مراقبي المباريات، على هامش «خليجي 25» المقامة حالياً في مدينة البصرة، بناءً على طلب الاتحاد العراقي من اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم.
وتطرق الحتاوي إلى أهم المعايير الدولية المطلوبة لاستضافة البطولات وأهم الإجراءات والأمور التنظيمية المتعلقة بالمباريات، بالإضافة إلى الدروس المستفادة من دورة كأس الخليج العربي، لضمان استدامة استضافة البطولات الدولية.
شارك في الورشة مسؤولو الاتحاد العراقي، من ضمنهم كوفند عبدالخالق عضو الاتحاد العراقي، مدير المسابقات في بطولة «خليجي 25»، وحيدر عوفي رئيس لجنة المسابقات في الاتحادِ العراقي، مراقب مباريات «خليجي 25».
 

كأس الخليج
البصرة
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