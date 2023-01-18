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الرياضي

بوكا وراسينج يزوران قصر المويجعي وواحة العين

بوكا وراسينج يزوران قصر المويجعي وواحة العين
18 يناير 2023 17:02

 
أبوظبي (الاتحاد)

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نظم مجلس أبوظبي الرياضي زيارة تعريفية لقطبي كأس السوبر الأرجنتيني - بوكا جونيورز وراسينج كلوب - الذي يقام الجمعة المقبل، على ملعب استاد هزاع بن زايد في العين، ضمن اتفاقية التعاون بين مجلس أبوظبي الرياضي والاتحاد الأرجنتيني، والتي تمتد لأربع سنوات، دعماً لخطط شراكات أبوظبي مع المؤسسات والهيئات الرياضية العالمية، وامتداداً لاستقطاب نخبة الفعاليات الرياضية الدولية، والعمل على استضافة الأحداث الرياضية التاريخية لكرة القدم في أبوظبي.
وزار الفريقان قصر المويجعي، الذي يعد أحد أهم مواقع العين الثقافية التي تندرج ضمن قائمة مواقع التراث العالمي لليونسكو في منطقة العين، وتتضمن عدداً من المواقع الأثرية والمباني التاريخية والحصون وأبراج المراقبة التي تنتشر بكثرة حول الواحات والقرى وعلى أطراف المنطقة.
وزار الفريقان واحة العين التي تعد أكبر واحات مدينة العين، والتي أدرجت على لائحة قائمة التراث العالمي لليونسكو عام 2011، وتم افتتاحها رسمياً للجمهور في 2016، لتستقبل مختلف الزوّار لاكتشاف المركز البيئي التعليمي والتجول بين مجموعة واسعة من الممرّات المُظلَّلة التي تتراصف فيها 147 ألف نخلة، ومساحات شاسعة ينمو فيها قرابة 100 نوع من النباتات، بالإضافة إلى عدد من المزارع المنتجة.
ويعقد «الخميس» المؤتمر الصحفي الرسمي لكأس السوبر الأرجنتيني باستاد هزاع بن زايد في الساعة الرابعة والنصف عصراً، يعقبه ذلك التدريب الرئيسي لراسينج كلوب الذي يبدأ الساعة الخامسة مساءً، ثم التدريب الرئيسي لبوكا جونيورز في الساعة السابعة مساءً

 

العين
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مجلس أبوظبي الرياضي
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