اقبال كبير على التسجيل للمشاركة في مهرجان التحدي للجو جيتسو بالعين



أبوظبي (الاتحاد)

أعلن اتحاد الجو جيتسو عن تنظيم مهرجان التحدي للجو جيتسو الذي تتخلله بطولة التحدي المخصصة لفئات البراعم والأشبال والناشئين للمراحل السنية من 4 إلى 17 عاماً من 20 إلى 22 يناير الجاري، في الصالة الرياضية بجامعة الإمارات بمدينة العين، بمشاركة مئات اللاعبين واللاعبات من مختلف الأندية والأكاديميات في الدولة.

وأكد فهد علي الشامسي، الأمين العام لاتحاد الجو جيتسو، أن بطولة التحدي للجو جيتسو تأتي استكمالاً للنجاحات الكبيرة التي حققها المهرجان خلال السنوات الماضية، في ظل المشاركة المشهودة من محبي هذه الرياضة، والدعم الكبير للأسر والعائلات لأبنائهم وبناتهم، ودفعهم للتواجد بقوة على بساط الرياضة الأوسع انتشاراً في المجتمع المحلي، انطلاقاً من أهميتها في صقل مواهبهم وتجاربهم، ومساهمتها في إكسابهم الثقة بالنفس وقوة الشخصية وقيم الانضباط والتحمل والإرادة.

وأضاف: استراتيجية الاتحاد واضحة في تخصيص مجموعة من البطولات التي تستهدف فئات الأطفال والأشبال والناشئين، خاصة أن هذه الفئات تمثل المخزون الإستراتيجي للمواهب والخامات القادرة على صون المكتسبات والإنجازات المستقبلية لجو جيتسو الإمارات، ولا شك بأن ما تحقق من إنجازات ونجاحات خلال العقد الأخير، ووصول أبناء وبنات الإمارات إلى منصات التتويج القارية والعالمية، نتيجة طبيعية للدعم الكبير من القيادة الرشيدة، وتوجيهاتها حول أهمية الاستثمار بالأجيال الجديدة، وتسليط الضوء على مواهبهم في سن مبكرة، وصقلها بما يتناسب مع برامج تدريب على أعلى معايير الجودة العالمية.

ونوّه الشامسي بالإقبال الكبير على المشاركة في بطولة التحدي، ما يؤكد على مكانة رياضة الجو جيتسو وانتشارها الواسع في المجتمع واتساع قاعدة المشاركين، حيث أصبحت اللعبة أسلوب حياة للكثير من الأسر والعائلات، بما ينسجم مع استراتيجية وخطط الاتحاد التي تستهدف الجيل الصاعد من البراعم والأشبال بصفتهم يمثلون مستقبل رياضة الجو جيتسو في الدولة.

ومن المقرر أن تنطلق البطولة «الجمعة» بمنافسات الأطفال، فيما تستكمل نزالاتها في اليوم التالي بمنافسات البراعم والأشبال، وتختتم يوم الأحد بفئة الناشئين.

وفي سياق متصل، سيوفر المهرجان أجواء عائلية متميزة وباقة من الأنشطة والفعاليات الترفيهية لجميع أفراد الأسرة وتشكيلة واسعة من خيارات المأكولات والمشروبات.

وتبدأ إجراءات الوزن لفئة الأطفال بين الساعة الواحدة إلى الساعة الثالثة ظهر غد، على أن تبدأ المنافسات الرسمية في الساعة الرابعة عصراً، وتنطلق إجراءات الوزن يومي السبت والأحد بين الساعة الثامنة إلى العاشرة صباحاً، على أن تنطلق المنافسات في الساعة الحادية عشرة صباحاً.