جماهير النصر تنتظر رونالدو «الأحد»

الرياض (أ ف ب)

ستكون جماهير النصر على موعد الأحد مع البداية المرتقبة للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وذلك حين يتواجه المتصدر مع ضيفه الاتفاق على ملعب مرسول بارك في الرياض في ختام المرحلة الرابعة عشرة من الدوري السعودي لكرة القدم.

وتنطلق مباريات المرحلة الخميس، عندما يستقبل الاتحاد والعدالة ضيفيهما الفيحاء والباطن توالياً.

وسيبحث النصر عن النقاط الثلاث للتشبث بالصدارة في لقاء تاريخي، لأنه سيكون بداية مشوار رونالدو مع نادي العاصمة الذي تعاقد مع ابن الـ37 عاماً نهاية ديسمبر بعقد يمتد لموسمين ونصف.

وتأتي مشاركة رونالدو بعدما أنهى عقوبة الإيقاف لمباراتين، والتي فرضت عليه عندما كان في صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي نتيجة تحطيمه لهاتف نقال انتزعه من بين يدي طفل من مشجعي إيفرتون بعد المباراة التي خسرها ناديه السابق في أبريل الفائت.

وأرجأ هذا الإيقاف بداية نجم ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي السابق مع فريقه الجديد وحرمه من المشاركة في المباراتين الماضيتين ضد الطائي والشباب.

ويتربع النصر على القمة برصيد 30 نقطة وبفارق نقطة فقط عن ملاحقه الهلال، بينما يحتل الاتفاق المركز العاشر برصيد 16 نقطة.

ولم يخسر النصر أي مباراة في آخر 11 مرحلة، حيث فاز في 8 وتعادل في 3 كان آخرها أمام الشباب، ويطمح الأحد في العودة الى سكة الانتصارات والمحافظة على صدارته.

ورغم افتقاد النصر لبعض عناصره الأساسية أمثال العاجي جيسلان كونان للإصابة والحارس الكولومبي دافيد أوسبينا الذي تعرض لكسر في المرفق سيبعده لفترة طويلة، والبرازيلي لويز جوستافو لتراكم البطاقات، إلا أنه يملك أسماء مميزة بوجود رونالدو والبرازيلي أندرسون تاليسكا هداف الدوري برصيد 11 هدفاً والإسباني الفارو غونزاليس والأرجنتيني بيتي مارتينيس، إلى جانب سلطان الغنام وعبدالإله العمري وعبدالله الخيبري وعبدالرحمن غريب.