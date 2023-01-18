«جزر دبي» تنظم سباقاً تنافسياً لأجنحة ألواح التزحلق



دبي (الاتحاد)



يطلق نادي دبي الدولي للرياضات البحرية مسابقة رياضية بحرية جديدة، هي سباق أجنحة ألواح التزحلق «وينيج فويل» ضمن بطولة دبي المفتوحة لألواح التزحلق بالمظلات «كايت سيرف»، التي ينظمها النادي للموسم السادس على التوالي، ضمن «روزنامة» سباقات موسم 2022-2023 يومي السبت والأحد المقبلين.

وينظم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية الفعاليات المرتقبة على مياه جزر دبي التابعة لشركة نخيل بإشراف اتحاد الشراع والتجديف الحديث، برئاسة الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، وبالتعاون مع لجنة الإمارات للكايت سيرف والتجديف والتزحلق على الماء، وتشمل أربع فئات هي توين تيب والاستعراض الحر وهايدروفويل، إضافة إلى «وينيج فويل».

ومن المتوقع أن يجتذب الحدث المرتقب ما يزيد عن 100 متسابق ومتسابقة من نجوم منتخب الإمارات ومحبي الهوايات البحرية والشاطئية في الدولة من أبناء الجاليات المقيمة على هذه الأرض الطيبة، تواصلاً مع الاهتمام الذي أظهروه في البطولات السابقة التي نظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية.

وقال محمد عبدالله حارب الفلاحي المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، إن النادي يحرص دائماً على تطوير المنظومة الرياضية والاهتمام، بإضافة رياضات وألعاب جديدة، خاصة تلك التي تستهوى الشباب وتنال اهتمامهم، مبيناً أن فئة «وينيج فويل» من الألعاب التي انتشرت بقوة في شواطئ الدولة، وأوجدت قاعدة من الممارسين، الأمر الذي دفع النادي للتفكير نحو استقطابهم وإقامة تنافس بشكل احترافي، بالتعاون مع اتحاد الشراع والتجديف الحديث ولجنة الإمارات للكايت سيرف والتجديف والتزحلق على الماء.