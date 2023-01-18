الخميس 19 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

دبي تستضيف أول «دوري ألترا كبادي»

دبي تستضيف أول «دوري ألترا كبادي»
18 يناير 2023 16:00

دبي (الاتحاد)
أعلن مجلس دبي الرياضي عن استضافة دبي «دوري ألترا كبادي» الذي يقام للمرة الأولى في الدولة وتنظمه شركة «سبورتيفاي»، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، وتقام منافساته في الصالة الرياضية بنادي شباب الأهلي بمنطقة الممزر خلال الفترة من 4 إلى 24 يونيو المقبل، بمشاركة 112 لاعباً من 10 دول مختلفة يشكلون 8 فرق تحمل أسماء علامات تجارية، يتنافسون في 32 مباراة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر مجلس دبي الرياضي، وحضره علي عمر مدير إدارة الفعاليات الرياضية في المجلس، والممثل الهندي الشهير كبير دوهان سينج نجم السينما الهندية بوليوود، وسوميت سينج مدير الشركة المنظمة.
وقال علي عمر: نحن سعداء باستضافة هذه البطولة التي تقام للمرة الأولى، والتي تمثل إضافة جديدة ومميزة للتنوع الذي تحرص دبي على تقديمه لكافة شرائح المجتمع، ويسعى مجلس دبي الرياضي إلى تقديم الجديد سنوياً، وتعزيز التنوع في برنامج الفعاليات الرياضية السنوية، من أجل توفير الفرصة لعشاق الرياضة وللجمهور من مختلف الجنسيات لمتابعة بطولات رياضية مختلفة، وتحقيق سعادة أفراد المجتمع، حيث تتضمن أجندتنا السنوية تنظيم ورعاية العديد من الفعاليات والأحداث الرياضية الدولية والمجتمعية، التي تحظى بمتابعة جماهيرية كبيرة.
وأضاف: رياضة الكبادي ليست غريبة على المجتمع الإماراتي، فالأجيال السابقة كانت تعرف هذه الرياضة وكان الشباب يمارسونها، والآن تطورت الرياضة بشكل كبير حتى أصبح لها اتحاد وتتنافس فيها الدول، ويحرص مجلس دبي الرياضي على إنجاح هذه البطولة، بما يساهم في تعزيز التعاون مع القطاع الخاص لتطوير هذه الرياضة وأي رياضة أخرى.
وقال الممثل الشهير كبير دوهان سينج: أنا أعشق هذه الرياضة وكنت أمارسها في صغري أيام الدراسة، ولم أتمكن من ممارستها بعد كثرة انشغالي في التمثيل، وأنا سعيد كوني جزءاً من هذه البطولة التي تجمع بين التركيز والقوة البدنية، فلكي تنجح في هذه اللعبة تحتاج إلى تركيز شديد وطاقة كبيرة، وأتمنى أن يستمتع الجمهور بمتابعة منافسات هذه البطولة الشيقة، كما أن سعادتي أكبر لأن هذه الرياضة التي تحظى بشعبية كبيرة في الهند ستقام هنا في دبي وأشكر مجلس دبي الرياضي على استضافة هذا الحدث.
وتعد رياضة الكبادي من الرياضات الجماعية الشعبية في جنوب وجنوب شرق آسيا، كما تعتبر لعبة رياضية وطنية في بنجلاديش ومنطقة بنجاب بالهند،
دخلت رياضة الكبادي دورة الألعاب الآسيوية للمرة الأولى عام 1990 في بكين الصين، وشارك فيها 8 دول منهم الهند والصين واليابان وماليزيا وسريلانكا وباكستان وبنجلاديش.
وهيمنت الهند على جميع البطولات في دورة الألعاب الآسيوية منذ ذلك الحين، حيث حصلت على الميداليات الذهبية في بكين (1990) وهيروشيما (1994) وبانكوك (1998) وبوسان (2002) والدوحة (2006).

أخبار ذات صلة
«ألعاب الشركات» تدشن «الرابعة» بـ 16 لعبة
«ميمي كاكوشي» تبحث عن لقب الجينيز بمضمار ميدان
مجلس دبي الرياضي
دبي
شباب الأهلي
آخر الأخبار
د. درور بالي يفتتح أول عيادة له في الشرق الأوسط بمدينة برجيل الطبية في الإمارات
الإمارات
د. درور بالي يفتتح أول عيادة له في الشرق الأوسط بمدينة برجيل الطبية في الإمارات
16 يناير 2023
ميرال تكشف شعارها الجديد وتعلن عن مجموعة من المشاريع في جزيرة ياس ومختلف أنحاء أبوظبي
الاقتصادي
ميرال تكشف شعارها الجديد وتعلن عن مجموعة من المشاريع في جزيرة ياس ومختلف أنحاء أبوظبي
5 يناير 2023
«أبوظبي للجولف» تنظم حملة لتنظيف شاطئ ياس نورث
الرياضي
«أبوظبي للجولف» تنظم حملة لتنظيف شاطئ ياس نورث
اليوم 16:30
محمد بن راشد للفضاء
الإمارات
"محمد بن راشد للفضاء" يكشف عن موعد إطلاق أول مهمة طويلة الأمد لرواد الفضاء العرب
اليوم 16:28
«B02» على قمة شوط الرمز لـ «الجير بيور - فرخ»
الرياضي
«B02» على قمة شوط الرمز لـ «الجير بيور - فرخ»
اليوم 16:27
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©