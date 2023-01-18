دبي تستضيف أول «دوري ألترا كبادي»

دبي (الاتحاد)

أعلن مجلس دبي الرياضي عن استضافة دبي «دوري ألترا كبادي» الذي يقام للمرة الأولى في الدولة وتنظمه شركة «سبورتيفاي»، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، وتقام منافساته في الصالة الرياضية بنادي شباب الأهلي بمنطقة الممزر خلال الفترة من 4 إلى 24 يونيو المقبل، بمشاركة 112 لاعباً من 10 دول مختلفة يشكلون 8 فرق تحمل أسماء علامات تجارية، يتنافسون في 32 مباراة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر مجلس دبي الرياضي، وحضره علي عمر مدير إدارة الفعاليات الرياضية في المجلس، والممثل الهندي الشهير كبير دوهان سينج نجم السينما الهندية بوليوود، وسوميت سينج مدير الشركة المنظمة.

وقال علي عمر: نحن سعداء باستضافة هذه البطولة التي تقام للمرة الأولى، والتي تمثل إضافة جديدة ومميزة للتنوع الذي تحرص دبي على تقديمه لكافة شرائح المجتمع، ويسعى مجلس دبي الرياضي إلى تقديم الجديد سنوياً، وتعزيز التنوع في برنامج الفعاليات الرياضية السنوية، من أجل توفير الفرصة لعشاق الرياضة وللجمهور من مختلف الجنسيات لمتابعة بطولات رياضية مختلفة، وتحقيق سعادة أفراد المجتمع، حيث تتضمن أجندتنا السنوية تنظيم ورعاية العديد من الفعاليات والأحداث الرياضية الدولية والمجتمعية، التي تحظى بمتابعة جماهيرية كبيرة.

وأضاف: رياضة الكبادي ليست غريبة على المجتمع الإماراتي، فالأجيال السابقة كانت تعرف هذه الرياضة وكان الشباب يمارسونها، والآن تطورت الرياضة بشكل كبير حتى أصبح لها اتحاد وتتنافس فيها الدول، ويحرص مجلس دبي الرياضي على إنجاح هذه البطولة، بما يساهم في تعزيز التعاون مع القطاع الخاص لتطوير هذه الرياضة وأي رياضة أخرى.

وقال الممثل الشهير كبير دوهان سينج: أنا أعشق هذه الرياضة وكنت أمارسها في صغري أيام الدراسة، ولم أتمكن من ممارستها بعد كثرة انشغالي في التمثيل، وأنا سعيد كوني جزءاً من هذه البطولة التي تجمع بين التركيز والقوة البدنية، فلكي تنجح في هذه اللعبة تحتاج إلى تركيز شديد وطاقة كبيرة، وأتمنى أن يستمتع الجمهور بمتابعة منافسات هذه البطولة الشيقة، كما أن سعادتي أكبر لأن هذه الرياضة التي تحظى بشعبية كبيرة في الهند ستقام هنا في دبي وأشكر مجلس دبي الرياضي على استضافة هذا الحدث.

وتعد رياضة الكبادي من الرياضات الجماعية الشعبية في جنوب وجنوب شرق آسيا، كما تعتبر لعبة رياضية وطنية في بنجلاديش ومنطقة بنجاب بالهند،

دخلت رياضة الكبادي دورة الألعاب الآسيوية للمرة الأولى عام 1990 في بكين الصين، وشارك فيها 8 دول منهم الهند والصين واليابان وماليزيا وسريلانكا وباكستان وبنجلاديش.

وهيمنت الهند على جميع البطولات في دورة الألعاب الآسيوية منذ ذلك الحين، حيث حصلت على الميداليات الذهبية في بكين (1990) وهيروشيما (1994) وبانكوك (1998) وبوسان (2002) والدوحة (2006).