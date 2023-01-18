إيفانكوفيتيش: عُمان دائماً يبقى الأفضل



البصرة (أ ف ب)

قال الكرواتي برانكو إيفانكوفيتيش مدرب منتخب عُمان: أنا فخور بالوصول إلى المباراة النهائية لبطولة «خليجي 25»، متشوقون أن نلعب أمام 65 ألف متفرج، والمنتخب العراقي قوي على أرضه، ويحظى بدعم جماهيري كبير مع مدرب جديد، ننتظر مباراة صعبة جداً ولدي ثقة باللاعبين.

وأضاف: نحاول كسر قاعدة الخسارة أمام المستضيف في النهائي، شعرنا بكرم العراقيين، وحفاوة استقبالهم واللعب أمام الجمهور متعة، من حقهم دعم منتخبهم، وتواجدهم سيحفز لاعبينا.

وأوضح مدرب عُمان: المباراة الأولى كان فيها تحفظ، لكن مباراة النهائي يفترض أن يكون فيها فارق فني عن الأولى ونحن جاهزون لكل الاحتمالات، للتمديد وركلات الترجيح، والمباراة النهائية تُلعب من أجل الفوز بها، التاريخ يذكر دائماً صاحب اللقب.

وقال إيفانكوفيتيش: منتخب عُمان هو الأفضل ودائماً يبقى الأفضل، مع احترامي لمنتخب العراق وبقية المنتخبات، ومنتخبي هو الأفضل لكل مباراة لها ظروفها وفيها شيء جديد.