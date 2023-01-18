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الرياضي

كاساس: لن أفصح عن كيفية صنع الخطورة!

كاساس: لن أفصح عن كيفية صنع الخطورة!
18 يناير 2023 14:54

 
البصرة (أ ف ب)

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شدد الإسباني خيسوس كاساس مدرب العراق خلال المؤتمر الصحفي قبل لقاء عُمان في نهائي «خليجي 25» على أن المباراة الأولى بين المنتخبين بالدور الأول للبطولة جاءت مغلقة، وقال: نحاول صنع الخطورة في النهائي، ولا أستطيع الإفصاح عن كيفية صنع الخطورة، وعُمان منذ فترة مع المدرب ذاته، وحقق نتائج جيدة.
وأشار إلى أن «التركيز كان ينصب على مباراة بعد أخرى، الآن في النهائي نملك الخيارات العديدة للفوز، بكل تأكيد أتوقع المباراة أن تكون مغلقة، وقد تغيّر تفاصيل صغيرة مسارها».
من جهته، أكد أمجد عطوان لاعب منتخب العراق أنه في حال الفوز سنهدي اللقب إلى ضحايا الناصرية، وأتمنى عدم الاحتفال بشكل مفرط، في إشارة إلى وفاة مشجعين نتيجة اصطدام حافلة كانت تقلهم بشاحنة على طريق دولي بين الناصرية والبصرة، فيما كانوا متوجهين لمشاهدة المباراة أمام قطر.

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