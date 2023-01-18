دبا يرحب بالأجانب الجدد



فيصل النقبي (دبا)



رحبت إدارة دبا بالأجانب الجدد الذين تعاقد معهم النادي في «الميركاتو الشتوي»، وهم البرازيليان إيدو وشينا وسولي، وعبدالله خميس وحبيب يوسف.

وعقدت النادي مؤتمراً صحفياً لإعلان الصفقات، حيث رحب عبدالله الظنحاني المدير التنفيذي باللاعبين الجدد، متمنياً لهم التوفيق في مشوارهم مع «النواخذة».

وقال إن اللاعبين ينتظرهم عمل جاد، من أجل خدمة الفريق، وإعادته من جديد، بعد النتائج السلبية خلال الجولات الماضية.

وأضاف: عليهم العمل بروح الأسرة الواحدة، وتقديم أفضل ما لديهم لانتشال الفريق من كبوته الحالية.