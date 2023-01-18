19 لاعباً في قائمة المنتخب استعداداً لدولية دبي للسلة



علي معالي (دبي)



اختار الدكتور منير بن الحبيب المدير الفني للمنتخبات الوطنية 19 لاعباً في قائمة «الأبيض»، قبل المشاركة في «النسخة 32» لبطولة دبي الدولية، التي تنطلق 27 يناير الجاري، على صالة نادي النصر، وتأتي قبل المشاركة في المرحلة الثانية من تصفيات آسيا بالدوحة خلال فبراير المقبل.

وتضم القائمة «الأشقاء الثلاثة» محمد وأحمد وحامد عبداللطيف، وقيس عمر «شباب الأهلي»، راشد أيمن، وخالد خليفة، محمد محمود «الوصل»، حسن عبدالله، فيصل محمد، راشد سالم، ومامادو نداي «النصر»، وجاسم محمد، راشد ناصر، عمر خالد، محمود وسيم، محمد محمود الهاشمي، هزاع عمر «الشارقة»، ومحمد توفيق، ومحمد عبدالرحمن «البطائح».

واختار الدكتور منير بن الحبيب المجموعة الأولى في دولية دبي، حتى يلعب أمام سترونج جروب الفلبيني ودينامو اللبناني والوحدة السوري والنصر الليبي، وعن ذلك قال: البطولة أكبر استفادة للمنتخب من أجل ترتيب الأوراق قبل كأس آسيا التي تقام في قطر بداية من 20 فبراير، وتم اختيار مجموعة بها نوعية لاعبين أجانب مماثلين للفرق التي نواجهها في تصفيات كأس آسيا، وتركيزنا أن تكون «الدولية» فترة استعداد وتركيز على أعلى مستوى للبطولة المهمة والخاصة بتصفيات آسيا.

وأضاف كل العناصر التي تم اختيارها نثق فيهم تماماً وفي قدراتهم العالية، والاستمرار في تقديم المستوى الفني والبدني العالي، والذي ظهرنا في الألعاب الخليجية بالكويت، وحققنا فيها الميدالية الذهبية، ثم المشاركة في المرحلة الأولى من تصفيات آسيا أيضاً، وهناك خليط بين الشباب والخبرة في المنتخب، وكذلك عناصر تشارك للمرة الأولى، ودولية دبي فرصة مهمة لاكتساب الخبرات.

وأكد خميس رجب المنسق العام لدولية دبي، أن اختيار الأندية المشاركة في «النسخة 32» جاء بعناية من ناحية المستوى الفني، وكذلك الحضور الجماهيري، حتى تتحقق الاستفادة القصوى لمنتخبنا الذي يخوض مرحلة مهمة للغاية في مسيرته الآسيوية.

وقال: تنتظر دولية دبي نسخة استثنائية، بعد التوقف خلال العامين الماضيين بسبب «كورونا»، وهناك العديد من الفعاليات الاجتماعية المصاحبة للمباريات التي تقام على صالة النصر.