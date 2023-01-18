اختتام دورة السباحة لأبناء الضباط في شرطة أبوظبي



أبوظبي (الاتحاد)



اختتمت أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، دورة السباحة التأسيسية الأولى لأبناء الضباط، والتي عقدها مجلس شرطة أبوظبي الرياضي، بالتعاون مع نادي أبوظبي للرياضات المائية، بمقر مدرسة البطين.

وأكد العميد محمد حسين خوري عضو مجلس شرطة أبوظبي الرياضي، حرص شرطة أبوظبي على تقديم جميع الخدمات والمميزات التي تهم المنتسبين وعائلاتهم، في بيئة تسودها الإيجابية، وتعزيز الشراكات مع مختلف الجهات الحكومية.

وقدمت أروى أحمد البريكي بالنيابة عن أولياء الأمور، الشكر إلى الجهات المنظمة للدورة، مشيرة إلى اكتساب الأطفال المشتركين مهارات السباحة من المستوى الأساسي إلى الإتقان، والمهارات المختلفة.

وحضر الحفل العميد حسين علي الجنيبي مدير إدارة التأهيل الشرطي بالأكاديمية وعدد من الضباط، وأولياء الأمور.