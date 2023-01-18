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الرياضي

اختتام دورة السباحة لأبناء الضباط في شرطة أبوظبي

اختتام دورة السباحة لأبناء الضباط في شرطة أبوظبي
18 يناير 2023 13:58

 
أبوظبي (الاتحاد)

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اختتمت أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، دورة السباحة التأسيسية الأولى لأبناء الضباط، والتي عقدها مجلس شرطة أبوظبي الرياضي، بالتعاون مع نادي أبوظبي للرياضات المائية، بمقر مدرسة البطين.
وأكد العميد محمد حسين خوري عضو مجلس شرطة أبوظبي الرياضي، حرص شرطة أبوظبي على تقديم جميع الخدمات والمميزات التي تهم المنتسبين وعائلاتهم، في بيئة تسودها الإيجابية، وتعزيز الشراكات مع مختلف الجهات الحكومية.
وقدمت أروى أحمد البريكي بالنيابة عن أولياء الأمور، الشكر إلى الجهات المنظمة للدورة، مشيرة إلى اكتساب الأطفال المشتركين مهارات السباحة من المستوى الأساسي إلى الإتقان، والمهارات المختلفة.
وحضر الحفل العميد حسين علي الجنيبي مدير إدارة التأهيل الشرطي بالأكاديمية وعدد من الضباط، وأولياء الأمور.

أبوظبي
شرطة أبوظبي
أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية
السباحة
مجلس أبوظبي الرياضي
نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية
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