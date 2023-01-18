بوكا وراسينج يشيدان بحفاوة الاستقبال



رضا سليم (دبي)



اهتم الإعلام الأرجنتيني بكأس السوبر الذي يقام للمرة الأولى باستاد هزاع بن زايد، والمقرر له يوم الجمعة المقبل، حيث سلطت الصحف والمواقع الأرجنتينية، وأيضاً وسائل التواصل الاجتماعي الضوء على الحدث الكبير الذي يجمع بين بوكا جونيورز بطل الدوري الأرجنتيني، وراسينج كلوب الفائز بكأس الأرجنتين، والذي سبق له حصد الكأس مرة واحدة، متساوياً مع ريفر بلايت، بينما احتل بوكا جونيورز المركز الثاني في نهائي 2022.

ونشرت المواقع وحسابات التواصل وصول الفريقين إلى أبوظبي، وأيضاً لقطات بالصور والفيديوهات من تدريبات بوكا جونيورز، على استاد طحنون بن محمد، وتدريبات راسينج كلوب على استاد خليفة بن زايد، وتعليقات اللاعبين على حفاوة الاستقبال.

ونشرت حسابات الناديين على مواقع التواصل الاجتماعي الكثير من الصور والفيديوهات، والتي تفاعل معها الجمهور، بجانب أن عدداً كبيراً من لاعبي الفريقين نشروا صوراً على حساباتهم الشخصية.

ووجهت إدارة الناديين الشكر إلى مجلس أبوظبي الرياضي على حفاوة الاستقبال والتنظيم الجيد فور الوصول إلى مطار أبوظبي، في الوقت الذي نشر إيڤان بييو لاعب راسينج كلوب صورة على حسابه الشخصي بالورود لدى الوصول إلى أبوظبي وعلق قائلاً: «هكذا استقبلونا».

وانصب اهتمام الجماهير على توقيت المباراة، في ظل فارق 7 ساعات بين الإمارات والأرجنتين، حيث تقام المباراة في الثامنة والنصف مساء بتوقيت أبوظبي «الواحدة والنصف ظهراً بتوقيت بوينس آيرس».

وسلط الاتحاد الأرجنتيني على موقعه الإلكتروني الضوء على الاتفاقية مع مجلس أبوظبي الرياضي، والتي تستمر حتى 2026، وأيضاً على الفريقين المشاركين في النهائي والتشكيل المتوقع لكل فريق طبقاً للمباريات الأخيرة في الدوري.

وأكد الاتحاد الأرجنتيني على موقعه أن الهدف من الاتفاقية وإقامة السوبر الأرجنتيني، هو مواصلة تعزيز العلاقات مع أنشطة كرة القدم المتعددة والتفاعلات الثقافية، والترويج المستمر لنمط حياة صحي قائم على الرياضة، والسوبر بين أفضل فريقين، ويمثلان الكرة الأرجنتينية، كما أنها الخطوة الأولى لرؤية أوسع لبناء علاقات بين كرة القدم الأرجنتينية والإماراتية.

ووجه فيكتور بلانكو، رئيس نادي راسينج كلوب، الشكر إلى اللجنة المنظمة ومجلس أبوظبي الرياضي على حسن الضيافة والاستقبال من لحظة الوصول.

وقال: نأمل أن نظهر للعالم كرة القدم الأرجنتينية في أبهى صورة، وأن نكون قادرين أيضاً على الاستفادة من هذا الحدث لتعزيز العلاقة بين بلدنا والعالم العربي في مختلف الأبعاد في الرياضة والثقافة والجوانب الاجتماعية، وهذه العلاقات مفيد للغاية، ومستعدون لتعميق أواصر الصداقة والتعاون مع الأندية الإماراتية.