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الرياضي

مسفر يشيد بـ «الإعصار» بطل «شتاء الأولى»

مسفر يشيد بـ «الإعصار» بطل «شتاء الأولى»
18 يناير 2023 12:30

 
فيصل النقبي (الفجيرة)

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أشاد الدكتور عبدالله مسفر مدرب حتا بالمجهود الكبير الذي قدمه لاعبوه، خلال الدور الأول، وتوجوه بلقب «بطل الشتاء» بعد صدارتهم لدوري الأولى لكرة القدم، برصيد 36 نقطة، رغم «البداية المتواضعة» للفريق، وإقالة المقدوني جوكيكا.
وقال مسفر في تصريح خاص لـ «الاتحاد»: الجميع اجتهد في قلعة «حتا»، من أجل انتشال الفريق من وضعيته الصعبة، سواء من الإدارة والجهاز الفني والإداري واللاعبين، وأصبح التكاتف لغة «الأسرة الواحدة»، وهذا السبب الأساسي في صدارة «الإعصار».
وأضاف: تسلمت المهمة في فترة صعبة، ومع وقوف الجميع إلى جانبي، نجحنا في تخطي المباريات الصعبة، حتى أنهينا الدور الأول في المركز الأول.
وقال مسفر: إن «لقب الشتاء» لا يعني أن المشوار أصبح سهلاً للفريق، فما زال هناك دور كامل ومباريات صعبة.
وأضاف: علينا بذل مزيد من الجهد والتركيز خلال الدور الثاني، والمنافسة صعبة، تحديداً في المباريات الخمس الأولى، حيث نواجه المنافسين المباشرين في سباق التأهل إلى «المحترفين»
وقال مسفر: علينا الانتباه وتوخي الحذر، لأن المستويات متقاربة، وهناك فرق قريبة منا، وعلينا أن نفكر بعقلية الفوز بكل مباراة على حدة، حتى يتحقق طموحنا بالوصول إلى دوري المحترفين.
وأشار مسفر إلى أهمية الإبقاء على العناصر الأساسية مع الفريق، مع دعمه بالعناصر القادرة على تقديم الإضافة، مع اعترافه بصعوبة الحصول على لاعبين جيدين في «الميركاتو الشتوي» لقلة المتوافر منهم، ونقص المخزون من اللاعبين المواطنين، وهي نقطة مهمة أصبحنا نعاني منها في الفترة الأخيرة.
وأشاد مسفر بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بدعم العنصر المواطن كروياً في الشارقة، ووصفها بأنها نقطة مهمة في سبيل تصحيح وضع كرة القدم الإماراتية.
وثمن مسفر الدعم الكبير للكفاءات المواطنة، سواء المدربين أو اللاعبين.

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