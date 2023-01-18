الخميس 19 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

ابن ثعلوب يطمئن على إعداد منتخب الجودو في بلغاريا

ابن ثعلوب يطمئن على إعداد منتخب الجودو في بلغاريا
18 يناير 2023 12:00

 
أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات تشارك في اجتماع لمستشاري الأمن الوطني في البحرين والولايات المتحدة وإسرائيل
ثاني الزيودي يؤكد أهمية تحرير التجارة الدولية كمحفز حيوي للنمو


اطمأن محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الجودو على استعدادات المنتخب لخوض المنافسات المهمة في الفترة المقبلة، وذلك خلال الاتصال بالبعثة في المعسكر التحضيري بإحدى مدن بلغاريا، بجانب المنتخب البلغاري وفرق أوروبية أخرى، ويستمر إلى 25 يناير الحالي، استعداداً لبطولة باريس جراند سلام، والتي تقام 4 و5 فبراير المقبل، في العاصمة الفرنسية باريس، بمشاركة 500 لاعب ولاعبة من 70 دولة، لخوض منافسات البطولة الكبرى، من بينها 8 منتخبات عربية، ممثلة في الإمارات، والبحرين، والسعودية، والمغرب، والجزائر، ولبنان، والعراق، وجيبوتي، ويظل باب الاشتراك مفتوحاً حتى 3 فبراير، حسب لائحة البطولة.
واستمع ابن ثعلوب إلى تقرير شامل من ناصر التميمي الأمين العام للاتحاد، أمين صندوق الاتحاد الدولي للجودو، رئيس البعثة، حول برنامج الإعداد الذي تواصل بشكل دقيق، بجانب الإعداد البدني والفحص الطبي الذي خضع له المنتخب المكون من 6 أفراد، منهم لاعبتان و4 لاعبين، وهم ميثاء النيادي التي تشارك في منافسات وزن تحت 52 كجم، وباتسو التان تحت 57 كجم، واللاعبون جورام أرام تحت 66 كجم، وتلال شفيلي تحت 81 كجم، وجريجوري أرام تحت 90 كجم، وظفار كوسوف الذي يشارك في وزن تحت 100 كجم، بالإضافة إلى المدرب فيكتور.
وأكد ابن ثعلوب ضرورة المزيد من البذل والجهد خلال تلك الفترة التحضرية الضرورية، قبل السفر للمشاركة في المعسكر الدولي الختامي المقام في بلجيكا من 25 يناير إلى 2 فبراير، موعد السفر إلى باريس للمشاركة في البطولة التي تشهد مشاركة أبرز منتخبات العالم، والتي تسعى لحصد المزيد من النقاط استعداداً لأولمبياد باريس 2024.

الإمارات
اتحاد الجودو
محمد بن ثعلوب
بلغاريا
فرنسا
آخر الأخبار
د. درور بالي يفتتح أول عيادة له في الشرق الأوسط بمدينة برجيل الطبية في الإمارات
الإمارات
د. درور بالي يفتتح أول عيادة له في الشرق الأوسط بمدينة برجيل الطبية في الإمارات
16 يناير 2023
ميرال تكشف شعارها الجديد وتعلن عن مجموعة من المشاريع في جزيرة ياس ومختلف أنحاء أبوظبي
الاقتصادي
ميرال تكشف شعارها الجديد وتعلن عن مجموعة من المشاريع في جزيرة ياس ومختلف أنحاء أبوظبي
5 يناير 2023
«أبوظبي للجولف» تنظم حملة لتنظيف شاطئ ياس نورث
الرياضي
«أبوظبي للجولف» تنظم حملة لتنظيف شاطئ ياس نورث
اليوم 16:30
محمد بن راشد للفضاء
الإمارات
"محمد بن راشد للفضاء" يكشف عن موعد إطلاق أول مهمة طويلة الأمد لرواد الفضاء العرب
اليوم 16:28
«B02» على قمة شوط الرمز لـ «الجير بيور - فرخ»
الرياضي
«B02» على قمة شوط الرمز لـ «الجير بيور - فرخ»
اليوم 16:27
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©