ابن ثعلوب يطمئن على إعداد منتخب الجودو في بلغاريا



أبوظبي (الاتحاد)



اطمأن محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الجودو على استعدادات المنتخب لخوض المنافسات المهمة في الفترة المقبلة، وذلك خلال الاتصال بالبعثة في المعسكر التحضيري بإحدى مدن بلغاريا، بجانب المنتخب البلغاري وفرق أوروبية أخرى، ويستمر إلى 25 يناير الحالي، استعداداً لبطولة باريس جراند سلام، والتي تقام 4 و5 فبراير المقبل، في العاصمة الفرنسية باريس، بمشاركة 500 لاعب ولاعبة من 70 دولة، لخوض منافسات البطولة الكبرى، من بينها 8 منتخبات عربية، ممثلة في الإمارات، والبحرين، والسعودية، والمغرب، والجزائر، ولبنان، والعراق، وجيبوتي، ويظل باب الاشتراك مفتوحاً حتى 3 فبراير، حسب لائحة البطولة.

واستمع ابن ثعلوب إلى تقرير شامل من ناصر التميمي الأمين العام للاتحاد، أمين صندوق الاتحاد الدولي للجودو، رئيس البعثة، حول برنامج الإعداد الذي تواصل بشكل دقيق، بجانب الإعداد البدني والفحص الطبي الذي خضع له المنتخب المكون من 6 أفراد، منهم لاعبتان و4 لاعبين، وهم ميثاء النيادي التي تشارك في منافسات وزن تحت 52 كجم، وباتسو التان تحت 57 كجم، واللاعبون جورام أرام تحت 66 كجم، وتلال شفيلي تحت 81 كجم، وجريجوري أرام تحت 90 كجم، وظفار كوسوف الذي يشارك في وزن تحت 100 كجم، بالإضافة إلى المدرب فيكتور.

وأكد ابن ثعلوب ضرورة المزيد من البذل والجهد خلال تلك الفترة التحضرية الضرورية، قبل السفر للمشاركة في المعسكر الدولي الختامي المقام في بلجيكا من 25 يناير إلى 2 فبراير، موعد السفر إلى باريس للمشاركة في البطولة التي تشهد مشاركة أبرز منتخبات العالم، والتي تسعى لحصد المزيد من النقاط استعداداً لأولمبياد باريس 2024.