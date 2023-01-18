3 عروض تغازل صديق «الدكة»!



أنور إبراهيم (القاهرة)



منذ وصول الفرنسي كريستوف جالتييه، على رأس القيادة الفنية لباريس سان جيرمان، لم يلعب الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس إلا 90 دقيقة فقط أمام شاتورو في كأس فرنسا، إذ أن المدرب استقر منذ بداية الموسم، على إشراك الإيطالي جيانلويجي دوناروما حارساً أساسياً في جميع مباريات الدوري الفرنسي «ليج آن»، وأيضاً مباريات دوري الأبطال «الشامبيونزليج».

وذكرت مصادر قريبة من «الباريسي» أن إدارة سان جيرمان تسعى لبيع نافاس، من أجل التخلص من راتبه الكبير «12 مليون يورو سنوياً»، واللاعب بدوره يرغب في المشاركة أساسياً بدلاً من الجلوس طوال الوقت صديقاً لـ«دكة البدلاء». وأمام نافاس ثلاثة عروض من النصر السعودي وناديين إنجليزيين هما بورنموث ونوتنجهام، اللذان يلعبان في «البريميرليج».

وذكرت صحيفة «ليكيب» أن موقف سان جيرمان من حارسه الاحتياطي دفعه إلى التفكير بجدية في الرحيل، بعد أن كان يلعب أساسياً، قبل مجيء دوناروما، وحتى أثناء وجوده في أول موسم له، إذ أن الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني السابق، كان يشرك دوناروما في مباراة ونافاس في أخرى.

ويتردد اسم نافاس بالفعل منذ عدة أيام في المواقع والصحف الرياضية في فرنسا وغيرها من البلدان بأنه على أبواب الرحيل، وانتشرت شائعات تقول إنه سينضم إلى النصر السعودي، ليلعب إلى جوار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي زامله من قبل في ريال مدريد، وفي ظل غياب أوسبينا الحارس الأساسي للنصر بسبب الإصابة التي قد تبعده حتى نهاية الموسم.

غير أن «ليكيب» قالت إنه إذا كان النصر قادراً على أن يوفر الراتب الضخم لنافاس، فإن الجانب الرياضي قد لا يرضي الحارس الكوستاريكي الذي ما زال يرغب في اللعب على أعلى مستوى احترافي في أوروبا، حيث يريد أن يثبت للجميع أنه لم ينته بعد حارساً متميزاً، رغم كبر سنه «36 عاماً»، وقادر على التألق مجدداً في الدوريات الأوروبية الكبيرة. وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الجانب التنافسي المرتبط، بضرورة اللعب على أعلى مستوى احترافي، يجعل نافاس يفكر أكثر في العرضين اللذين جاءا من الجانب الآخر من بحر المانش، وتحديداً من إنجلترا، حيث يتردد أن بورنموث ونوتنجهام يسعيان لضمه هذا الشتاء.

ورغم أن نوتنجهام يحتل «المركز 13» في الدوري الإنجليزي وبورنموث «المركز17»، ويقاتلان من أجل البقاء في دوري الأضواء، إلا أن نافاس يرى في اللعب لأحدهما فرصة للكشف عن إمكانياته الحقيقية حارساً من طراز عالمي، وقدرته على مساعدة أي منهما على البقاء في «البريميرليج».

غير أن أياً من الفريقين لم يتقدم حتى الآن بعرض ملموس، ونفس الشيء بالنسبة للنصر السعودي.

يذكر أن نابولي الإيطالي كان مهتماً بالحصول على خدمات نافاس، ولكنه انسحب مبكراً بسبب راتبه السنوي الكبير.