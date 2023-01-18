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الرياضي

«المعتدي» على رامسدايل أمام المحكمة

«المعتدي» على رامسدايل أمام المحكمة
18 يناير 2023 09:22

لندن (أ ف ب)

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وجهت شرطة لندن التهمة لاحد المشجعين، بعد اعتدائه على حارس مرمى أرسنال آرون رامسدايل عقب مباراة «ديربي شمال لندن» الأسبوع الماضي أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي لكرة القدم على ملعب الأخير.
واتهم جوزيف واتس، 35 عاماً، بالاعتداء بالضرب، والذهاب إلى منطقة مجاورة لمنطقة اللعب، وإلقاء مقذوفة على الملعب، عقب فوز أرسنال متصدر الترتيب «البريميرليج» بنتيجة 2-صفر.
واتُهم واتس، من هاكني شمال لندن، ومن المقرر أن يمثل أمام محكمة هايبوري الابتدائية في 17 فبراير.
وعقب الحادثة، أدان الاتحاد الإنجليزي بشدة الحادث، بينما أصر توتنهام على أن العنف بأي شكل من الأشكال لا مكان له في كرة القدم.
بفوزه في المباراة، وسّع أرسنال صدارته للترتيب العام إلى ثماني نقاط على حساب مانشستر سيتي حامل اللقب وثاني الترتيب.

 

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
أرسنال
توتنهام
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