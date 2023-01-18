سارابيا ينتقل إلى «البريميرليج»



لندن (أ ف ب)

أعلن ولفرهامبتون الإنجليزي، أن المهاجم الدولي الإسباني بابلو سارابيا وقع عقداً لمدة عامين ونصف معه، قادماً من باريس سان جيرمان الفرنسي.

بدأ سارابيا مسيرته اليافعة في ريال مدريد، وحمل شارة قيادة منتخب إسبانيا لما دون 19 عاماً في 2011، الذي تُوّج آنذاك بلقب كأس أوروبا لهذه الفئة، تحت قيادة جولن لوبيتيجي المدرب الحالي للنادي الإنجليزي.

لعب المهاجم، 30 عاماً، أيضاً في صفوف خيتافي ثم إشبيلية، حيث تخطى معدله الـ 10 أهداف و10 تمريرات حاسمة في الموسم الواحد، مما مهد له الطريق للعب مع المنتخب الإسباني «26 مباراة دولية».

وكان سارابيا جزءاً من المنتخب الإسباني في كأس العالم الأخيرة في قطر، قبل أن يودّعا المسابقة من دور الـ 16 على يد المغرب بركلات الترجيح.

انتقل في عام 2019 إلى صفوف سان جيرمان، وفاز معه بثمانية ألقاب، رغم إعارته الموسم الماضي إلى سبورتنج البرتغالي، حيث سجل 22 هدفاً، وقدم 11 تمريرة حاسمة.

يخوض ولفرهامبتون معركة البقاء في «البريميرليج»، حيث يحتل المركز السادس عشر في الترتيب العام، وقد خرج من منطقة الهبوط الأسبوع الماضي بفوزه على وستهام 1-صفر.