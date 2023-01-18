«الملياردير» يقتحم صفقة «الشياطين الحمر»!



لندن (أ ف ب)

انضمت شركة إنيوس لصاحبها الملياردير البريطاني جيم راتكليف رسمياً إلى السباق لشراء نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وقالت عائلة جلايزرز مالكة النادي، إنها مستعدة للاستماع إلى العروض الخاصة لشراء نادي «الشياطين الحمر» في نوفمبر الماضي، ويبدو أن راتكليف عازم على اقتناص الفرصة.

لطالما ارتبط اسم راتكليف، وهو مشجّع للنادي منذ الصغر، والذي قدم عرضاً بقيمة 4.25 مليار جنيه استرليني «5.2 مليار دولار» لشراء تشيلسي العام الماضي، من دون أن يُكتب له النجاح، بالتواجد في «أولد ترافورد».

وقال متحدث باسم شركة إنيوس لبي بي سي «لقد وضعنا أنفسنا رسمياً في العملية».

بعد الفشل في استحواذه على تشيلسي، عندما باع الروسي رومان أبراموفيتش «البلوز» لرجل الأعمال الأميركي تود بوهلي وشركائه، عاد راتكليف للبحث عن عملاق آخر في «البريميرليج».

ولم يعلق «اليونايتد» حتى الآن على أخبار اهتمام الرجل البالغ من العمر 70 عاماً بتولي المسؤولية.

لكن راتكليف، المولود في فيلسورث، مانشستر الكبرى، هو واحد من أغنى الرجال في بريطانيا، وقد يكون أكثر قبولاً عند جماهير «اليونايتد» من جلايزرز الذين عانوا من معارضة العديد من مشجعي النادي.

إذ أثبتت عائلة جلايزرز، التي أكملت الاستحواذ على النادي في 2005، أنها لا تحظى بشعبية كبيرة في صفوف الجماهير، بسبب تراجع نتائج الفريق في السنوات الأخيرة.

كما تسبب شراؤهم لـ «اليونايتد» في إثقال كاهل النادي بديون ضخمة، وقد اتُهموا منذ فترة طويلة بالحصول على أموال أكثر مما استثمروا في انتقالات اللاعبين.

وتقدم شركة الاستثمار الأميركية «راين غروب»، التي تولت بيع تشيلسي، استشارات حصرية لـ «اليونايتد»، والذي تقدر قيمته بنحو 5 مليارات جنيه استرليني.