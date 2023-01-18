ليفربول ينجح في «الإعادة»!

لندن (أ ف ب)

تأهل ليفربول حامل اللقب إلى الدور الرابع من كأس إنجلترا لكرة القدم، عقب فوزه على مضيفه ولفرهامبتون 1-صفر، وذلك في إعادة للمواجهة بينهما، بعد انتهاء المباراة الأولى بالتعادل 2-2.

وحسب نظام البطولة، يتم إعادة المباراة بين الطرفين لتحديد هوية المتأهل، على أن تقام في المرة الثانية على ملعب الفريق الآخر.

وسجّل هدف الفوز لـ «الريدز» الجناح الأيمن الشاب هارفي اليوت في الدقيقة 13.

دخل ليفربول إلى اللقاء عقب انتقادات واسعة طالته، بعد خسارتين متتاليتين في الدوري الممتاز أمام برايتون وبرنتفورد.

وللمفارقة أنّ «الريدز» سيواجه برايتون نفسه في الدور الرابع على أرض الأخير.

وفي ظل تساؤلات متزايدة حول مستقبل كلوب في «أنفيلد»، قال المدرب الألماني هذا الأسبوع إنه لن يترك النادي، ما لم يضطر إلى ذلك، وألمح إلى تغييرات في فريقه خلال الصيف.

وغاب عن تشكيلة المدرب الألماني يورجن كلوب غير لاعب بسبب الإصابة، مثل الهولندي فرجيل فان دايك، والكولومبي لويس دياز، ولم يحافظ على مكانه في التشكيلة الأساسية سوى الهولندي كودي خاكبو، الإسباني تياجو الكانتارا والفرنسي إبراهيما كوناتيه.

كما غاب المهاجم المصري محمد صلاح، والحارس البرازيلي أليسون بيكر عن التشكيلة، إلا أن الفريق تمكن من التعويض.

وانتزع ليفربول التقدم بهدف افتتاحي رائع للشاب اليوت، بعد انطلاقة ممتازة، إثر استلامه الكرة في منقطة فريقه، قبل أن يسدد كرة «لوب» فوق الحارس البرتغالي جوزيه سا مباشرة داخل المرمى «13».

وقدّم الضيوف أداءً متفوقاً في الشوط الأول، ليستعيدوا جزءاً من توازنهم، بعد السقوط الكارثي أمام برايتون في عطلة الأسبوع 3-صفر.

وفي الشوط الثاني، بقيت الأمور على حالها، دون أن ينجح أي من الفريقين في التسجيل، حيث دفع مدرب ولفرهامبتون الإسباني جولن لوبيتيجي بمواطنه المهاجم دييجو كوستا في الدقيقة 84 دون نتيجة.

كذلك، شارك صلاح من الدقيقة 66 بعد سلسلة تبديلات أجراها كلوب لتنشيط فريقه الباحث عن استعادة عافيته في الآونة الأخيرة.

ويواجه ليفربول موقفاً لا يُحسد عليه في الدوري الإنجليزي حيث يحتل المركز التاسع برصيد 28 نقطة بفارق 19 نقطة عن أرسنال متصدر الترتيب، وعشر نقاط عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الرابع آخر المتأهلين إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا حتى اللحظة.

كما بلغ وست بروميتش ألبيون الدور الرابع بفوزه على تشيسترفيلد 3-صفر، وحقّق برمنجهام فوزاً صعباً على حساب فورست جرين من الدرجة الثالثة، ليحجز مكاناً له في الدور المقبل.