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سوسيداد وإشبيلية إلى ربع نهائي كأس إسبانيا

سوسيداد وإشبيلية إلى ربع نهائي كأس إسبانيا
18 يناير 2023 08:45


مدريد (أ ف ب)

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تأهل ريال سوسيداد وإشبيلية إلى ربع نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، عقب فوزيهما على ريال مايوركا 1-صفر، وديبورتيفو ألافيس بالنتيجة ذاتها تباعاً في الدور الـ 16.
وفي المباراة الأولى، سجّل لاعب الوسط الشاب روبر نافارو هدف الفوز لسوسيداد المحلّق هذا الموسم في الدقيقة 5.
ويقدّم سوسيداد عروضاً نارية هذا الموسم، إذ يحتل المركز الثالث في ترتيب الدوري الإسباني بفارق سبع نقاط عن أتلتيكو مدريد الرابع، كما لا يبتعد الفريق سوى ثلاث نقاط عن ريال مدريد «الثاني» وست نقاط عن برشلونة «المتصدر».
وفي المباراة الثانية، فاز إشبيلية المتعثر هذا الموسم على ديبورتيفو ألافيس بفضل هدف الكرواتي المخضرم ايفان راكيتيتش في الدقيقة 48.
ويواجه الفريق الأندلسي موسماً سيئاً بكل ما للكلمة من معنى، حيث يحتل المركز التاسع عشر ما قبل الأخير، ويواجه خطراً جديا بالهبوط من «الليجا».
وكان ريال بيتيس تُوج بلقب المسابقة العام الماضي، بعد فوزه على فالنسيا في النهائي بركلات الترجيح.

كأس إسبانيا
ريال سوسيداد
إشبيلية
مايوركا
برشلونة
ريال مدريد
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