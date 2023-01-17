575 جواداً في انطلاقة بطولة الظفرة لجمال الخيل العربية

أبوظبي (وام)

برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تنطلق صباح اليوم بكورنيش المغيرة بطولة الظفرة لجمال الخيل العربية، «للمرابط الخاصة» بنسختها الثالثة، والتي تستمر لمدة 5 أيام. تنظم البطولة جمعية الإمارات للخيول العربية، بمشاركة قياسية تصل إلى 575 جواداً من أجود السلالات، تعود لنحو 323 مالكاً.

وبجانب جوائز الخيول الفائزة في البطولة، هناك تكريم خاص يتمثل في كأس سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، وجائزة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، للمربين المواطنين في منطقة الظفرة، بالإضافة إلى جائزة أفضل 5 عارضين مواطنين.

وتبدأ فعاليات اليوم الأول من البطولة في الساعة الحادية عشرة صباحاً، بفئة المهرات بعمر سنة مقسمة إلى 4 أقسام «أ، ب، ج، د» تعقبها أشواط الفئة الثانية للمهرات بعمر سنتين «أ، ب، ج».

وتستهل فعاليات اليوم الثاني في الساعة الحادية عشرة صباحاً، بتكملة فئة المهرات عمر سنتين القسم «د»، ثم يعقبه شوط فئة المهرات بعمر 3 سنوات «أ، ب، ج»، تليها فئة الأفراس عمر 4-6 سنوات «أ، ب» ثم فئة الأفراس عمر 7 سنوات وما فوق «أ، ب»، وتختتم منافسات اليوم الثاني بفئة الأفراس عمر 7 سنوات وما فوق (أ، ب).

ويشهد اليوم الثالث القسم «ج» المكمل لفئة الأفراس عمر 7 سنوات وما فوق، ثم تليه أشواط الأمهار عمر سنة موزعة على 5 أقسام «أ، ب، ج، د، ه». وتبدأ فعاليات اليوم الرابع بفئة الأمهار عمر سنتين «أ، ب، ج»، ثم فئة الأمهار عمر 3 سنوات موزعة على قسمين «أ، ب»، ثم فئة الفحول عمر 4 -6 سنوات موزعة على 3 أقسام «أ، ب».

وتستهل فعاليات اليوم الختامي للبطولة بالقسم «ج» لفئة الفحول عمر 4 -6 سنوات، يليه فئة الفحول عمر 7 سنوات وما فوق، وهو أيضاً على قسمين «أ، ب»، ثم تبدأ بعد ذلك أشواط البطولات الست، وهي المهرات عمر سنة، والمهرات عمر 2-3 سنوات، والأمهار عمر سنة، والأمهار عمر 2- 3 سنوات، الأفراس، وأخيراً الفحول.

تلي المنافسات، ما يتعلق بالجوائز الخاصة بالبطولة وهي، كأس سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، وجائزة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان للمربين المواطنين، بالإضافة إلى جائزة أفضل «5» عارضين مواطنين.

وتقدم خليفة النعيمي الرئيس التنفيذي لمربط الأريام العربية ونائب رئيس اللجنة المنظمة للبطولة بخالص الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، على دعمه الكبير للخيل العربية الأصيلة وحرصه على إقامة هذه البطولة بهدف تشجيع الملاك والمربين من أصحاب المرابط الخاصة، على تطوير إنتاجهم للمنافسة في مستويات أعلى وتخصيص الجوائز التحفيزية المصاحبة لها، بالإضافة إلى إتاحة فحول الأريام مجاناً.

وقال النعيمي، إن رعاية سموه للبطولة تأتي استكمالاً لجهود المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في دعم الخيل العربية الأصيلة.

وأكد النعيمي اكتمال كافة الاستعدادات لخروج البطولة في نسختها الثالثة بصورة رائعة وجميلة ترضي تطلعات الملاك والمربين، وعكس النواحي الجمالية والسياحية للمنطقة، وقال إن النسخة الماضية من البطولة حققت نجاحاً كبيراً من خلال الأعداد الكبيرة من الخيول المشاركة والتي وصلت في هذه النسخة إلى أرقام قياسية.