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نجاح كبير لأولى بطولات نادي أبوظبي لكرة المضرب

نجاح كبير لأولى بطولات نادي أبوظبي لكرة المضرب
18 يناير 2023 00:42

أبوظبي (وام)

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نظم نادي أبوظبي لكرة المضرب، وبالتعاون مع اتحاد كرة الطاولة، أولى بطولاته المحلية، عقب إشهاره رسمياً، وذلك بمشاركة 247 لاعباً ولاعبة من مختلف أندية وأكاديميات الدولة، حيث أُقيمت المنافسات في مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم.
وشهدت البطولة الأولى للنادي منافسات قوية بين جميع المشاركين من كافة الفئات «رجال، وسيدات، وناشئين، وناشئات»، حيث أسفرت عن فوز اللاعب لوكاس ماجيك، بالمركز الأول لفئة الرجال، تلاه اللاعب حامد حافظ ثانياً، ثم بيترو كيم ثالثاً، وأندريه لوبونوف الثالث مكرر.
وفي فئة السيدات، أحرزت اللاعبة باربود علي المركز الأول، ونالت وعد محمد المركز الثاني، تلتها بالمركز الثالث جينات رودريجز، ثم أمنية عادل بالمركز الثالث مكرر. وفي فئة الناشئين أحرز، المركز الأول أنيروده بالاجي، ونال المركز الثاني جاد عادل، وكل من منصور عبد الله وأدفيت كارا المركز الثالث، والثالث مكرراً.
وفي فئة الناشئات، أحرزت فيسورثي راد المركز الأول، تلتها ثانياً هيتايشي نازيكا المركز الثاني، ثم سبريها كومار ثالثاً، ودياء يوجيش الثالث مكرراً.
وأعرب عبد الرحمن المنهالي نائب رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي لكرة المضرب عن سعادته بنجاح البطولة الأولى، مؤكداً أنها ستكون انطلاقة لمزيد من البطولات المحلية والإقليمية والتي تتماشى مع رؤية أبوظبي في استضافة الأحداث والبطولات المحلية والعالمية. وأضاف: سنواصل العمل خلال الفترة المقبلة على استضافة البطولات المختلفة من أجل استقطاب المواهب وضمها للنادي، حيث يحظى الأمر بمتابعة دورية من رئيس النادي.

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