العين جاهزة لاستضافة «سوبر الأرجنتين»

أبوظبي (الاتحاد)

وصل صباح أمس، فريقا بوكا جونيورز وراسينج كلوب إلى مطار العين الدولي، استعداداً لخوض منافسات كأس السوبر الأرجنتيني، على استاد هزاع بن زايد، في مدينة العين في الساعة السابعة والنصف مساء الجمعة المقبل، وأعلن مجلس أبوظبي الرياضي عن اكتمال التجهيزات من أجل إقامة «السوبر».

وكان في مقدمة مستقبلي الفريقين، محمد أحمد الرميثي مدير إدارة الفعاليات الدولية في مجلس أبوظبي الرياضي.

وتقام مباراة كأس السوبر الأرجنتيني للمرة الأولى خارج الأرجنتين، بموجب اتفاقية موقعة بين مجلس أبوظبي الرياضي والاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، والتي تمتد لأربع سنوات، دعماً لخطط شراكات أبوظبي مع المؤسسات والهيئات الرياضية العالمية، وامتداداً لاستقطاب نخبة الفعاليات الرياضية الدولية، والعمل على استضافة الأحداث الرياضية التاريخية لكرة القدم في أبوظبي.

ويتدرب بوكا جونيورز تحضيراً للقمة المرتقبة باستاد طحنون بن محمد، فيما يُجري راسينج كلوب تدريباته في استاد خليفة بن زايد، ويقام التدريب الرئيسي والرسمي الذي يسبق المباراة بيوم على ملعب استاد هزاع بن زايد، كما يستضيف الاستاد نفسه المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة، والذي يجمع بين قائدي الفريقين في الساعة الرابعة والنصف عصر غد في قاعة المؤتمرات الصحفية.